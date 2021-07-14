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Актриса Догилева вышла из больницы после пневмонии из-за COVID-19

  /   Обновлено: 14 июля 2021 22:23
Общество
Актриса Догилева вышла из больницы после пневмонии из-за COVID-19
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 14 июля. Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы после пневмонии из-за COVID-19. Она пробыла в больнице на лечении неделю.

О своем возвращении домой актриса написала на своей странице в Facebook, отметив, что "немного еще не в себе". Она поблагодарила всех сотрудников больницы и призвала сограждан соблюдать все меры профилактики от коронавирусной инфекции.

Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с двусторонней пневмонией 8 июля. Врачи обнаружили у нее 30% поражения легких. Сообщалось, что Догилева самостоятельно лечилась противовирусными препаратами, но они не были эффективны. Когда ее состояние стало ухудшаться, она вызвала скорую помощь.

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актриса пневмония догилева
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