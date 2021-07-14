Власти Черногории срывают подписание соглашения с православной церковью

Ситуация вокруг подписания базового Соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью, которая является самой крупной религиозной организацией в стране, снова обострилась. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич направил митрополиту Иоаникию и Патриарху Сербскому Порфирию переправленный текст документа, который включает в себя положения, неприемлемые для СПЦ. Теперь он является дискриминационным по отношению к самой Церкви.

При этом глава правительства не консультировался ни с кем из представителей Церкви по поводу своей версии важнейшего документа, и тем самым снова сыграл на доверии СПЦ. Новая версия является худшим вариантом, чем документ, подписанный правительством страны со Святым престолом РКЦ.

Кривокапич объявил о подписании базового соглашения с Сербской Православной Церковью после Пасхи; затем он сказал, что некоторые положения соглашения не согласованы с Конституцией Черногории, а в конце мая отправился в Белград подписать документ в Патриархате. Однако в итоге он устроил скандал, обманул Патриарха Порфирия и епископа Иоаникия и отказался подписать согласованное и утвержденное соглашение с Сербской Православной Церковью.

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Один из лидеров «Демократического фронта» и бывший соратник Кривокапича по коалиции Андрия Мандич заявил вчера, что убежден в том, что «придет новое правительство, которое не откажется от обязательства подписать согласованный документ».

Политик также напомнил, что ДФ предупреждал ранее, что правительство Черногории и Кривокапич никогда не подпишут согласованное соглашение, если они не подписали его ранее в Патриархате Сербской Православной Церкви.

«Сербская Православная Церковь действовала в этом регионе во время османской оккупации, она несокрушима, и то, что есть какой-то Здравко Кривокапич, случайно занявший кресло премьер-министра, который подпишет или нет это соглашение, на нее мало повлияет. Церковь будет функционировать и без этого соглашения», — сказал Мандич.

Представитель «ДемФронта» заявил, что Кривокапич не консультировался с парламентским большинством, и особенно с его основной частью, которая составляет две трети, поскольку выборы закончились.

«Мы отреагировали на такое поведение так, как это принято в демократических странах — мы отменили поддержку правительства и готовы избрать новое правительство вместе с остальным парламентским большинством», — сказал Мандич.

Русская Православная Церковь также выступила с официальным заявлением по данному вопросу.

«Мы ожидаем, что Черногория заключит фундаментальное соглашение с Сербской Православной Церковью»,– заявил представитель Секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Андрей Хошев.

Он подчеркнул, что последний шаг в урегулировании правового статуса СПЦ еще не сделан.

Представитель РПЦ напомнил, что аналогичное соглашение есть с другими конфессиями в государстве — Римско-католической церковью и мусульманской общиной, и оно является основой легального существования их в Черногории.

По словам Хошева, изменение закона «О свободе вероисповедания», исключающее дискриминационные моменты, предусматривающие возможность национализации церквей и монастырей СПЦ, является важным шагом в оздоровлении отношений между церковью и государством в Черногории.

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«Это событие было бы данью исторической справедливости, ведь именно Церковь заложила основы черногорской государственности в виде черногорских митрополитов, под теократическим правлением которых Черногория жила с конца XV до середины XIX века», — сказал Хошев.

Митрополит Черногорский и Приморский Иоаникий на праздничной литургии в Цетинском монастыре накануне напомнил, что Черногория «должна помнить старые связи с Россией и не должна их забывать, и таким образом продвигать не какую-либо политику, а братскую любовь».

В праздничном богослужении принял участие и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Иоаникий также отметил, что митрополит Аристарх много сделал для соединения Черногории с возглавляемой им епархией.

«Наша семинария в Цетине стала побратимом семинарии в этой русской Митрополии. Хотя наш дорогой епископ находится в далекой Сибири, своей любовью он сделал свою паству и свою епархию очень близкой, и это большая радость. Теплота веры и любви, доброты и братства пришла к нам из холодной Сибири, и ее не могут разделять никакие границы, потому что нет границ в вере», — сказал черногорский владыка.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах своим мнением поделился председатель Политического совета партии «Новая сербская демократия» и профессор Цетинской семинарии Будимир Алексич.

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Он подчеркнул, что после всех уклонений Здравко Кривокапича более чем очевидно, что он не хочет подписывать договор с Сербской Православной Церковью. Следует искать причины для постоянного изменения и уточнения текста Соглашения, что само по себе неприемлемо для СПЦ.

По словам Алексича, здесь нет места для сомнений для всех, кто внимательно следит за поведением Кривокапича после выборов и его назначения премьер-министром Черногории, когда 4 декабря прошлого года он объявил, что он продолжает политику ДПС (партии президента страны Мило Джукановича. — Прим. ФАН) в отношении дискриминации СПЦ и сербского народа.

Также нет сомнений в том, что он обманул своих избирателей, голосовавших за коалицию «За будущее Черногории», которую он возглавлял. Следует напомнить, что главное обещание, с которым список вступил в избирательную кампанию, заключалось в том, что после победы на выборах он приостановит действие неконституционного, дискриминационного закона о конфискации имущества СПЦ и что с Сербской церковью, которая является самой крупной религиозной организацией, будет подписано соглашение. Сегодня 75% жителей страны являются верующими этой конфессии. Подобные документы подписаны с другими религиозными общинами, но не с СПЦ.

«Кривокапич избегает подписания документов с Церковью. Вопрос в том, делает ли он это по указанию иностранного фактора или это соглашение с политическими антисербскими и антиправославными структурами в Черногории, которые хотят продолжить политику предыдущего правительства в отношении сербской Церкви и сербского народа. Лично меня не удивляет такое отношение премьер-министра к СПЦ. Проиллюстрирую это одним фактом. Его правительство недавно предложило бюджет Черногории на этот год, и документ был принят парламентом. Этот бюджет предусматривает финансирование медресе Мехмеда Фатиха недалеко от Подгорицы, — но не финансирование семинарии в Цетинье, которая является старейшей школой в стране и матерью черногорского образования, профессором которой он является», — подчеркнул Алексич.

Председатель политического совета «Новой сербской демократии» указал на парадокс, что семинария по-прежнему финансируется правительством Сербии, а не правительством Черногории, что было бы естественно. Приняв во внимание все это, а также отношение к сербским культурным, научным и политическим институтам премьер-министра, отношение к сербской церкви уже не вызывает непонимания.

В отношении же поддержки со стороны РПЦ православия в Черногории, Алексич заметил, что она не вызывает удивления.

«Русская Церковь всегда была с сербским народом. Мы помним, когда русский патриарх приехал в Белград в 1999 году и поддержал сербский народ в его защите и борьбе за свободу, когда на нас напали 19 самых могущественных стран. И до сегодняшнего дня он оказывает эту поддержку, которая важна как для православных в Черногории, так и для всей церковной организации. Это то, что укрепляет нашу идентичность», — заметил профессор Цетинской семинарии.

Однако четко сформулированная позиция РПЦ относительно подписания Основного соглашения, Кривокапича вряд ли тронет.

«На него больше влияет позиция чиновника третьего сорта в западном посольстве, чем позиция всех глав поместных православных церквей мира», — отметил Алексич.

По словам источника в Патриархате СПЦ, пожелавшего остаться неназванным, подписание Основного соглашения — это тема, которой занимаются все правоведы в Церкви. Спорными являются наименование стороны в Соглашении — патриарха или епископства Сербской Православной Церкви. Также неизвестна окончательная версия закона «О свободе вероисповедания» и его положение, согласно которому епархии Сербской Православной Церкви в Черногории должны совпадать с государственными границами. Если это положение останется в силе, это означает, что Сербская Православная Церковь должна быть разделена вдоль границ НАТО.

А это значит, что уже завтра в этих рамках может быть повторен украинский сценарий и попытка создания новой церкви.

«Неизвестно, следует ли ратифицировать соглашение, на чем настаивает черногорская сторона. Напомним, что аналогичное соглашение было подписано с Боснией покойным Патриархом Павлом и с Хорватией, с благословения Патриарха, покойным митрополитом Йованом, и ни одно из этих соглашений не было ратифицировано. Если Основное соглашение с Черногорией будет ратифицировано, оно будет отвечать требованиям структур Джукановича, потому что каждое ратифицированное соглашение подлежит оценке Конституционного суда, который может отозвать его сегодня или завтра», – подчеркнул источник.

Что касается отношения Московского Патриархата к ситуации с СПЦ в Черногории, наш собеседник заявил, что главу РПЦ поблагодарила большая часть сербского епископата, но есть и такие епископы, которые видят в этой поддержке усиление русского присутствия и потерю влияния Константинопольского Патриархата . Он с момента начала протестных литий несколько раз публично отреагировал, поддерживая Черногорско-Приморскую Митрополию.

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