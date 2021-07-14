Подсолнечное масло и куриное мясо подорожали в России

Москва, 14 июля. Сахар, куриное мясо и подсолнечное масло подорожали в России на минувшей неделе, яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.

С 6 по 12 июля стоимость сахара увеличилась на 0,12%, подсолнечное масло выросло в цене на 0,31%, мясо курицы подорожало на 0,19%. Цены на гречку за отчетный период выросли на 0,17%, на белый хлеб — на 0,19%, на пшено — на 0,08%.

Кроме того, за это время на 0,7% выросли цены на мясные консервы для детского питания, на 0,5% — на жирный творог и печенье, на 0,3% — на сметану и овощные консервы для детского питания, на 0,2% — на сливочное масло, полукопченую и варено-копченую колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколадные конфеты и пастеризованное молоко.

Яйца в среднем по России подешевели за отчетный период на 0,6%, пшеничная мука — на 0,05%, черный хлеб — на 0,07%, макаронные изделия — на 0,02%.

«Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе на картофель — на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь — на 1,9%, яблоки — на 0,2%», — цитирует статистическое ведомство РИА Новости.

С начала года к 12 июля в России картофель подорожал на 80,42%, капуста выросла в цене на 88,69%, лук — на 35,01%. Цены на морковь с начала года увеличились на 151,89% (в 2,5 раза), на яблоки — на 8,13%. Огурцы и помидоры подешевели на 39,57% и 24,67% соответственно.

Ранее Центробанк сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%. В бюллетене департамента исследований и прогнозирования регулятора отмечается, что пиковое значение инфляции еще не достигнуто.