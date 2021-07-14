«Почти как три богатыря»: Навка показала кадр с чемпионками Загитовой и Сотниковой

Москва, 14 июля. Татьяна Навка показала поклонникам уникальное фото, на котором запечатлены вместе три олимпийские чемпионки — сама Татьяна, Алина Загитова и Аделина Сотникова.

Снимок появился на странице фигуристки в Instagram и сделан был в Сочи 11 июля после спектакля «Руслан и Людмила».

«Три олимпийские чемпионки! Три Людмилы, почти как три богатыря, только на льду», — подписала Навка пост.

Поклонники фигуристки в комментариях делились впечатлениями от ледового шоу. Судя по их сообщениям, представлением они остались очень довольны.

«Мы вчера были на вашем шоу. Это просто взрыв. Очень понравилось. Алина просто красавица и умница. Думаем еще на 16 число взять билеты», — пишет одна из фолловеров. «Алина очень хороша вчера была в роли Людмилы. Обязательно приедем ради нее», — добавила другая. «Это невероятно. Три лучшие фигуристки. Татьяна, вам всем браво», — восторгается подписчица.

На прошлой неделе Татьяна Навка показала зажигательный танец Николая Баскова на столе. Фигуристка приехала на выходные в Петербург, где в один из вечеров посетила праздничный концерт. Во время своего выступления певец так сильно увлекся, что забрался прямо в обуви на стол с белоснежной скатертью. Навка позже разместила ролик на своей странице в Instagram в разделе Stories. В кадре видно, что Басков пытался красиво изогнуться, но не совладал со своим телом и рухнул коленями прямо на тарелки гостей.