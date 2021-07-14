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Наука
Ученые из Южной Африки обнаружили древнейшие в мире микробы
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Ученые из Южной Африки обнаружили древнейшие в мире микробы
Наука
Ученые из Южной Африки обнаружили древнейшие в мире микробы
pxhere.com

Москва, 14 июля. Найденные учеными из Южной Африки ископаемые микробы достигают возраста 3,42 миллиарда лет.

Их обнаружили в древних осадочных породах. По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Science Advances, микробы находились в подходных пространствах, в бескислородной среде и питались метаном.

В двух образцах из зеленокаменного пояса Барбертона были обнаружены микрофоссилии — окаменелые останки микроорганизмов нитевидной формы. Пока что это самое древнее доказательство жизни на Земле, и ученые предположили, что такие же микробы можно обнаружить на Марсе, где миллиарды лет назад были аналогичные с нашей планетой условия существования.

Недавно ученые точно выяснили, к каким последствиям привело падение огромного метеорита, убившего динозавров. Согласно их данным, катастрофа обернулась для планеты гигантскими цунами.

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ученые микробы южная африка
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