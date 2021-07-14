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Форум граждан России прошел в Луганске
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Форум граждан России прошел в Луганске
Федеральное агентство новостей  /  Александра Максимова

Оформление российских паспортов и прием заявок на СНИЛС. Для жителей Луганской народной республики — это стало уже привычным явлением. Новые возможности открываются каждый день. Обсудить их решили на Форуме жителей России, который прошел в среду в Луганске. 

Для участия в форуме в столицу ЛНР прибыли депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия», представители Южной Осетии и Донецкой народной республики. 

Форум граждан России прошел в Луганске
Федеральное агентство новостей  / Александра Максимова

«В 2014 году жители Донбасса, поднимаясь на борьбу с украинским фашизмом, преследовали единственную цель — остаться частью русского мира, защитить свою историю, свою национальную идентичность. Сегодня форум русских людей проходит на территории Луганской Народной Республики, и это говорит о том, что своей цели мы добились», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на открытии форума.

В рамках дискуссии участники форума обсудили актуальные проблемы граждан России, проживающих за пределами страны, их поддержку, защиту за рубежом и реализацию их прав. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах создать в республике центры информационной и правовой помощи для жителей ЛНР с гражданством Российской Федерации.

«Любой вопрос, связанный с медициной, с образованием, пенсионным обеспечением, созданием совместных предприятий в экономике — приходи, пожалуйста. Ты получишь всю информацию, всю правовую помощь», — заявил в среду по итогам «Форума граждан России» в Луганске Водолацкий.

Форум граждан России прошел в Луганске
Федеральное агентство новостей  / Александра Максимова

Но основным на форуме стал вопрос реализации конституционного права проживающих в Донбассе граждан Российской Федерации участвовать в выборах. Ведь в 2014 году часть жителей Луганской и Донецкой на тот момент областей попросту лишили возможности избирать президента Украины. 

«После 2014 года, я приведу пример, сидящим здесь в зале, таких как я луганчан, которые проживают в Луганске, лишили права голоса, но они не учли один момент: все мы имеем русские корни, все мы русские люди. Я уверен, что голос граждан Российской Федерации в Луганске обязательно будет услышан», — заявил председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

В том, что право участвовать в выборах должно быть и у жителей республик Донбасса с российским гражданством, не вызывает сомнений ни у одного из экспертов форума и над этим активно работают депутаты Госдумы.

Форум граждан России прошел в Луганске
Федеральное агентство новостей  / Александра Максимова

«Мы видим уже несколько решений, в том числе это и дистанционное электронное голосование через телефон, через планшет. Уже было сказано, что есть возможность подключения через портал «Госуслуги» для тех, кто получил российские паспорта, российское гражданство, СНИЛС. Для того, чтобы принять участие в формировании власти Российской Федерации. И мы будем делать все возможное с коллегами из партии «Единая Россия», которая непосредственно занимается работой с соотечественниками, чтобы голос Донбасса был слышен», — подчеркнул член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

По итогам форума глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал создать необходимые условия для жителей ЛНР, получивших ранее гражданство России, желающих дистанционно принять участие в выборах депутатов Госдумы РФ, которые состоятся уже сентябре текущего года.

Форум граждан России прошел в Луганске
Федеральное агентство новостей  / Александра Максимова

«Я считаю необходимым оказать всяческое содействие российским гражданам, проживающим на территории республики с целью создания необходимых условий для участия в выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года. С уверенностью могу сказать, что современные технологии позволят всем российским гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, принять участие в этих выборах путем дистанционного электронного голосования, не покидая место своего постоянного проживания», — заявил Пасечник.

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