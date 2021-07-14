Вена, 14 июля. Управление по наркотикам и преступности (УНП) ООН заявило, что Ливия совместно с международной организацией и Европейским союзом запустила региональную программу «Ликвидация сетей торговли людьми и преступных групп мигрантов в Северной Африке».

ЕС финансирует проект через Целевой фонд (EUTF) под контролем УНП ООН, чтобы помочь ливийским властям предотвратить все формы организованной преступности, включая контрабанду и незаконный ввоз беженцев.

Однако диалогом с Триполи Евросоюз лишь реализует новый пакт о миграции и предоставлении убежища, в котором подчеркнута необходимость поощрять индивидуальные и взаимовыгодные партнерские отношения с третьими странами. Региональная программа обходится ЕС в 15 миллионов евро и охватывает не только Ливию, но и Египет, Марокко, Тунис, где также борются с преступными сетями, занимающимися торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

Управление ООН по наркотикам и преступности, как ключевой европейский партнер, тесно взаимодействует с Триполи. Реализация проекта подразумевает повышение квалификации передовых сотрудников, включая медицинских и социальных работников, правоохранителей.

Ранее ЕС на фоне притока беженцев из Ливии начал сдвигать собственный миграционный контроль дальше от европейских границ, поэтому береговая охрана североафриканского государства снова столкнулась с давлением со стороны иностранных правительств.

Эту непрозрачную организацию уже неоднократно обвиняли в различных преступлениях, а специалисты Совбеза ООН фиксировали нарушения международных законов в области прав человека. Представителей ливийской береговой охраны связывали с пытками нелегалов, убийствами, насилием и работорговлей.

Однако это не мешает Евросоюзу обучать, оснащать и поддерживать данную организацию, чтобы, в конечном счете, перехватывать мигрантов, пересекающих Центральное Средиземноморье. При этом североафриканская Национальная комиссия по правам человека призывала власти выполнить юридические и гуманитарные обязанности по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также с преступными сетями, которые охватили западный регион Ливии.