Кубань, Крым, Абхазия: что нужно знать туристам об отдыхе на российских курортах

На курортах Краснодарского края с 1 августа вводится обязательная вакцинация для туристов. Интерес граждан к Абхазии вырос в два раза и продолжает стремительно идти вверх. Не отстает от этих популярных направлений и Крым. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили пандемийные ограничения, уровень сервиса, цены и все, что нужно знать туристам на российских курортах.

Краснодарский край

Кубанские власти обязали гостей курортов вакцинироваться, причем при любом периоде пребывания на территории края. О том, как граждане восприняли эту новость, рассказал председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

«Почему-то у людей сложилось однобокое представление, что здесь какой-то сталинский режим, который всех загоняет вакцинироваться. На самом деле речь не идет об обязательной вакцинации, потому что постановлением губернатора предоставлена альтернатива», — говорит гость пресс-центра.

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Таким образом, на территории Краснодарского края действуют следующие правила:

Граждане, желающие пройти вакцинацию, но по каким-то причинам неуспевающие это сделать до поездки, могут сделать прививку уже на курорте: при заселении отдыхающим предложат пройти вакцинацию.



С 1 по 31 июля при заселении в гостиницы или санатории Краснодарского края необходимо иметь при себе один из следующих документов: меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании (можно в электронном виде из личного кабинета портала Госуслуги) при этом со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев; отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до заселения в отель; сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде, или справка о прохождении первого этапа вакцинации.



Несовершеннолетним также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном заболевании.

Новые вынужденные меры борьбы с пандемией коронавирусной инфекции немногие понимают и принимают. Однако, по словам Джеуса, это не отразилось на интересе туристов к курортам Краснодарского края.

«Мы этого не заметили. Слава богу, открылась Турция, потому что наш край уже идет с опережением. По сравнению с рекордной заполняемостью в 2019 году уже сейчас сезонная загруженность на 30% выше. Более чем на 85% загружены средства размещения на азовском побережье, более чем на 80% загружены отели и гостиницы степной и предгорной зоны. Таких показателей у нас не было никогда», — говорит спикер.

Так, в 2019 году Краснодарский край принял порядка 17 миллионов туристов, сегодня, по словам Джеуса, эта цифра будет покорена. И власти края в этом проблемы не видят. Сейчас для них главное — безопасность отдыхающих, чтобы не допустить вспышку заболеваемости, и ограничительные меры в этом помогают. К слову, они до сих пор распространяются на работу ночных клубов и зон общественного питания.

минкурортов Краснодарского края /

Эксперт видит увеличение количества туристов на курортах Кубани еще и за счет введения кешбэка.

«Несомненно, это мудрое решение правительства и федерального агентства по туризму. У нас даже в межсезонье загрузка не снижалась меньше 50%, это хороший ход. Сейчас правительство на верном пути развивает туризм», — заметил Джеус.

Колоссальный поток туристов на российские курорты привел к взлету цен на местах. Сказать по правде, это расстроило граждан куда больше, чем обязательная вакцинация. Сейчас председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края отмечает, что рост цен остановился. А более раннюю ситуацию он связал с ростом цен на металл, цемент и топливо. Но что же сделать, чтобы цены не только не устремлялись вверх, но и снизились?

«Правительство уже сделало программу по стимулированию инвестиционной деятельности внутри страны, а именно по строительству отелей. Мы приняли закон о 500-метровой зоне (от моря), где кроме гостиниц ничего строить нельзя. Мы уже заключили много соглашений на строительство отелей, в частности — пятизвездочных, у нас самый большой дефицит именно с этими отелями. Как только подтянется этот сегмент, дальше пойдут отели в 4–3 звезды. Решение должно быть экономическим. Когда достаточное количество отелей, есть конкуренция», — объясняет эксперт.

Наравне с ценами многие туристы отмечают довольно низких уровень сервиса на российских курортах. Сам Александр Джеус считает, что этот сектор нужно поднимать. Но это не происходит по щелчку пальцев, нужно обучение кадров.

Крым

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Курорты полуострова всегда были популярны среди российских граждан. И 2021 год не исключение. Из-за пандемии здесь ограничения коснулись дискотек, кальянных и прочих развлекательных точек. Кроме того, в этом подпортила отдых туристам и погода. Как Крым пережил ливни, рассказал заместитель председателя комитета по туризму, курортам и спорту Республики Крым Илья Донченко.

«Инфраструктура у нас готова. Как и в Краснодарском крае, были проблемы, связанные с ливнями и потоками воды. Это принесло некоторые неудобства. Но крымчане собрались на Всекрымский субботник, чтобы как можно скорее привести все в порядок. Сейчас Ялта в полной мере опять готова принимать туристов», — говорит спикер.

По словам чиновника, кешбэк помог и на территории Крыма. Крымчане им уже давно активно пользуются.

«Некоторые крымчане узнали о прекрасных гостиницах и оздоровительных организациях, в которых они побывали благодаря этой скидке. По сравнению с прошлым годом поток туристов увеличился минимум на 20% и продолжает увеличиваться с каждым месяцем», — приводит статистику гость пресс-центра.

Не оставил без внимания специалист и вопрос цен на отдых в Крыму. По его мнению, цены выросли в рамках общей конъюнктуры туристического рынка. Однако, уверяет Донченко, отдых в республике разнообразный, и каждый найдет для себя курорт по карману. К слову, сервис здесь также зависит от стоимости отдыха.

«Сколько платишь, такой и предоставляют. Если платишь 300 рублей, то и не предоставляется сервис высокого уровня. Конечно, мы учимся, раньше туризм не развивался. Мы должны ценить туристов, я думаю, в ближайшем будущем благодаря госпрограммам поднимем сервис», — заключил заместитель председателя комитета по туризму, курортам и спорту Республики Крым.

Абхазия

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Загрузка абхазских отелей в 2021 году выросла на 90-100%, а рейтинг продаж на внутренние направления на четвертом месте у россиян. Но для Абхазии, по словам президента НП «Абхазский союз туризма», директора Агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел» Анны Калягиной, такая статистика вполне ожидаема.

«Мы ожидали такой наплыв, это было видно в марте и апреле, бронирование превышало спрос намного больше, чем обычно. Не все туристы могут или хотят ехать в Турцию, Крым, Краснодар. Египет открылся недавно, быть может люди не успели, не хотят, не могут переориентироваться, даже при возможности отмены бронирования», — говорит спикер.

В отличие от туристических коллег Абхазии, здесь, по словам эксперта по туризму, коронавирусных ограничений нет, более того, они и не предвидятся. И это не все приятные новости для тех, кто решил отправиться на отдых на северо-восточное побережье Черного моря.

«В этом году старые пансионаты и санатории отреставрированы и открыты по новой, отели очень красивые сейчас, был пансионат «Энергетик», сейчас прекрасный отель «Амза парк отель». Из-за природных катаклизмов у нас сутки не было электричества в некоторых городах, но все быстро организовали. Многие отели пострадали. Отсутствие интернета, воды и света заметили туристы, но сейчас все уже восстановлено», — говорит Калягина.

pixabay.com /

Что касается цен, здесь тоже обстановка более спокойная, нежели в Крыму и Кубани, но рост все же был замечен.

«У нас подешевле, но цены выросли с прошлого года. По сравнению с прошлым годом цены на отдых выросли на 10–15%. В этом году постарались так сильно не поднимать, но в свете того, что поднялись цены и на продукты, а в стоимость проживания входит и питание, цены на отдых тоже выросли», — объясняет эксперт по туризму.

Рост цен Анна Калягина связывает с невозможностью производства ряда продуктов на своей территории. Так, по ее словам, цены на овощи, фрукты, сыр домашнего производства, экологические продукты, вино, чачу, пиво, лимонады практически не изменились.

«А вот на завозные продукты, например, сливочное масло, сахар, морковь, цены поднялись. Что касается отелей, проживание в среднем с полным пансионом на берегу моря, три или четыре звезды, обойдется в сутки на двоих от 4000 рублей, но может и выше, в зависимости от услуг отеля», — подытожила Калягина.

На календаре ровно середина лета. Еще есть время спланировать отпуск на российских курортах. Кроме Крыма, Краснодарского края и Абхазии у туристов пользуются особой популярностью республика Алтай и Ставрополье.