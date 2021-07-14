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Новый глава Минобороны ЦАР рассказал о стратегии усиления безопасности страны
Весь мир
Новый глава Минобороны ЦАР рассказал о стратегии усиления безопасности страны
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 14 июля. Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро рассказал о планах работы на новой должности.

«Реформа сектора безопасности является моим главным приоритетом. Речь идет о реализации национального плана обороны, чтобы мы смогли достичь поставленных целей по защите мирного населения и суверенных территорий», — заявил глава Минобороны ЦАР.

Биро с необходимой серьезностью относится к важной должности, которую он занял в новом кабинете министров.

«Первое, с чего нам нужно начать, — руководство и логистика. Это основа, которая поможет нам добиться успеха. При подборе командования я буду обращать внимание на старших руководителей военных академий и высших учебных заведений Центральноафриканской Республики», — заявил он.

В начале июля экс-министр обороны Мари-Ноэль Кояра передала полномочия преемнику. В торжественном обращении она призвала войска уважать нового министра и доверять ему. По ее мнению, он сможет развить армию и обеспечить стране надежную защиту.

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