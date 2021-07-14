Володин прокомментировал статью Путина о единстве русских и украинцев

Москва, 14 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал статью президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.

Парламентарий назвал статью главы государства честным разговором о многовековом единстве, общих подвигах, жизни, судьбе и исторической памяти, принципиальной и точной оценкой постыдных для украинского государства моментов настоящего.

Володин согласился с утверждением президента о том, что суверенной Украине нет места в проекте «Анти-Россия», что понимают и миллионы людей в соседней стране.

«Поэтому, как бы ни было больно и обидно за происходящее сегодня на Украине, по историческим меркам это именно моменты. Все, что пытаются творить украинские власти, — бренно, непрочно. А для народа — нашего единого народа — их действия непорядочны и бессовестны», — подчеркнул председатель ГД РФ.

Главным в статье Путина Володин считает разговор о совместном и общенародном будущем России и Украины. Председатель Госдумы согласился с утверждением президента о том, что подлинная суверенность соседнего государства возможна именно в партнерстве с Москвой, а духовные, человеческие и цивилизационные связи двух народов восходят к одним истокам.

Кроме того, Володин отметил верность высказанного в статье президента утверждения о том, что «наше родство передается из поколения в поколение» и находится в сердцах и памяти жителей современных России и Украины.

Путин на следующий день после выхода статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что началась активная работа по проекту «Анти-Россия». По его словам, это не может не вызвать обеспокоенности.