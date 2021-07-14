Власти ЦАР отреагировали на сообщение о вооруженных боевиках в префектуре Уам-Пенде

Банги, 14 июля. Жители центральноафриканского города Бозум в префектуре Уам-Пенде призвали правительство на помощь, после того как заметили подозрительных вооруженных людей на окраинах населенного пункта.

Предположительно, речь шла о группе радикалов из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Власти ЦАР оперативно перебросили в город значительное количество бойцов национальной армии (FACA). Глава префектуры подтвердил эту информацию.

«Правительственные войска находятся здесь в режиме ожидания. Тем не менее мы должны усилить команду, чтобы в случае нападения у нас были люди, способные защитить город», — заявил он.

При консультативной поддержке российских специалистов военнослужащие FACA разгромили основные силы CPC. Малочисленные отряды боевиков периодически совершают разбойные нападения на дорогах, но их действия жестко пресекаются национальной армией.

Правительственные войска находятся на завершающем этапе зачистки страны от остатков радикалов, и уже в скором времени подобные инциденты прекратятся.