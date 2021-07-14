Францию заподозрили в желании контролировать природные богатства ЦАР

Банги, 14 июля. Центральноафриканские СМИ обвинили Францию в желании контролировать добычу природных ресурсов на территории республики. По мнению журналистов Nouvelles+, для этого Парижу необходимо сохранение оружейного эмбарго ООН в ЦАР.

Ограничение на ввоз военных грузов препятствует восстановлению спокойствия в государстве. Это отвечает интересам Елисейского дворца, так как дает основания для тех или иных заявлений на заседаниях Совбеза. При этом очевидно, что действия европейской страны направлены в первую очередь не на защиту мирных граждан республики, а на поддержание собственных позиций на геополитической арене.

Базирование вооруженных сил в ряде государств Черного континента позволяет Франции находиться на пятом месте среди военных держав мира. Кроме того, за счет контроля над полезными ископаемыми, бывшая метрополия заняла вторую строчку в экономическом рейтинге Евросоюза.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Долгие годы Париж навязывает африканским государствам невыгодные соглашения. Пятая республика заинтересована в дестабилизации обстановки и сохранении конфликтов в регионе, ведь они упрощают управление и позволяют безнаказанно выкачивать ресурсы из стран Черного континента.

Жители ЦАР критикуют действия Франции, а гражданские движения регулярно проводят акции протеста. Так, руководитель общества Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи назвал бывших колонизаторов «источником всех зол», который стремится разрушить мир на территории африканской страны.