Банги, 14 июля. Центральноафриканские СМИ рассказали о тайной схеме сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), направленной на уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Система оказалась достаточно простой: поставки товаров для бизнеса «голубых касок» маркируются эмблемой МИНУСКА и проходят через таможню без налога. Благодаря этому миротворцы занимают торговые ниши, оставляя без заработка местных жителей.

В то время, как сотрудники миссии оккупировали рынок общепита и открывали продуктовые магазины, радикалы предприняли попытку захвата власти. Однако правительственные войска ЦАР (FACA), обученные российскими инструкторами, дали отпор боевикам и впоследствии ликвидировали бандформирования.

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Этот факт лишний раз ставит под сомнение необходимость присутствия «голубых касок» в республике. МИНУСКА уже семь лет находится в ЦАР. За это время организация успела похоронить собственную репутацию и отметиться рядом преступлений. Игнорирование просьб о помощи местных жителей, содействие боевикам, смертельные ДТП. Махинации с пошлинами лишь увеличили список претензий к работе миссии.

В последние три месяца правительство ЦАР совместно с Россией провело таможенную реформу. Нововведение призвано усилить контроль за соблюдением правил транспортировки и ввоза грузов на территорию республики. Возможно, эта инициатива лишит миротворцев возможности вести нелегальный бизнес.