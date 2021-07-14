Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 22:23
22:22
Происшествия
Злоумышленник шантажировал интимными фото 18-летнюю ижевчанку
22:21
Общество
Кубань, Крым, Абхазия: что нужно знать туристам об отдыхе на российских курортах
22:17
Общество
Актриса Догилева вышла из больницы после пневмонии из-за COVID-19
22:17
Общество
Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн умер на 81-м году жизни
22:16
Спорт
Российских пловцов Кудашева и Андрусенко временно отстранили из-за допинга
22:14
Происшествия
Угрожавшего взорвать железнодорожную станцию под Тверью мужчину задержали
22:10
Политика
МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми
22:09
Экономика
Подсолнечное масло и куриное мясо подорожали в России
22:05
Спорт
«Почти как три богатыря»: Навка показала кадр с чемпионками Загитовой и Сотниковой
22:01
Наука
Ученые из Южной Африки обнаружили древнейшие в мире микробы
Все новости

Миротворцы ООН попались на ведении нелегального бизнеса в ЦАР
Весь мир
Миротворцы ООН попались на ведении нелегального бизнеса в ЦАР
wikipedia.org  /  Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Банги, 14 июля. Центральноафриканские СМИ рассказали о тайной схеме сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), направленной на уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Система оказалась достаточно простой: поставки товаров для бизнеса «голубых касок» маркируются эмблемой МИНУСКА и проходят через таможню без налога. Благодаря этому миротворцы занимают торговые ниши, оставляя без заработка местных жителей.

В то время, как сотрудники миссии оккупировали рынок общепита и открывали продуктовые магазины, радикалы предприняли попытку захвата власти. Однако правительственные войска ЦАР (FACA), обученные российскими инструкторами, дали отпор боевикам и впоследствии ликвидировали бандформирования.

Миротворцы ООН попались на ведении нелегального бизнеса в ЦАР
wikipedia.org  / Public Domain

Этот факт лишний раз ставит под сомнение необходимость присутствия «голубых касок» в республике. МИНУСКА уже семь лет находится в ЦАР. За это время организация успела похоронить собственную репутацию и отметиться рядом преступлений. Игнорирование просьб о помощи местных жителей, содействие боевикам, смертельные ДТП. Махинации с пошлинами лишь увеличили список претензий к работе миссии.

В последние три месяца правительство ЦАР совместно с Россией провело таможенную реформу. Нововведение призвано усилить контроль за соблюдением правил транспортировки и ввоза грузов на территорию республики. Возможно, эта инициатива лишит миротворцев возможности вести нелегальный бизнес.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Миротворцы ООН попались на ведении нелегального бизнеса в ЦАР
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru