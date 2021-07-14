МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми

Москва, 14 июля. Российский МИД ответил на обвинения официальных лиц Германии в адрес RT.

Российское ведомство назвало обвинения недопустимыми. Также в Министерстве иностранных дел России отметили, что попытки оклеветать журналистов «RT-Deutsch» противоречат обязательствам ФРГ по свободе слова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства ФРГ недопустимыми. Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны», — заявила она.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал пропагандой работу телеканала Russia Today. Как считает немецкий чиновник, телеканал «действует недружественно» в отношении Германии. Силовик сказал об этом, когда рассуждал об обеспечении безопасности на выборах в бундестаг.