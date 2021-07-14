Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 22:23
22:22
Происшествия
Злоумышленник шантажировал интимными фото 18-летнюю ижевчанку
22:21
Общество
Кубань, Крым, Абхазия: что нужно знать туристам об отдыхе на российских курортах
22:17
Общество
Актриса Догилева вышла из больницы после пневмонии из-за COVID-19
22:17
Общество
Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн умер на 81-м году жизни
22:16
Спорт
Российских пловцов Кудашева и Андрусенко временно отстранили из-за допинга
22:14
Происшествия
Угрожавшего взорвать железнодорожную станцию под Тверью мужчину задержали
22:10
Политика
МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми
22:09
Экономика
Подсолнечное масло и куриное мясо подорожали в России
22:05
Спорт
«Почти как три богатыря»: Навка показала кадр с чемпионками Загитовой и Сотниковой
22:01
Наука
Ученые из Южной Африки обнаружили древнейшие в мире микробы
Все новости

МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми
Политика
МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 14 июля. Российский МИД ответил на обвинения официальных лиц Германии в адрес RT.

Российское ведомство назвало обвинения недопустимыми. Также в Министерстве иностранных дел России отметили, что попытки оклеветать журналистов «RT-Deutsch» противоречат обязательствам ФРГ по свободе слова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства ФРГ недопустимыми. Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны», — заявила она.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал пропагандой работу телеканала Russia Today. Как считает немецкий чиновник, телеканал «действует недружественно» в отношении Германии. Силовик сказал об этом, когда рассуждал об обеспечении безопасности на выборах в бундестаг.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД РФ назвал обвинения Берлина в адрес RT недопустимыми
берлин мид рф rt
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru