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Жители ЦАР призвали главу миссии ООН к ответу за преступления миротворцев
Весь мир
Жители ЦАР призвали главу миссии ООН к ответу за преступления миротворцев
Global Look Press  /  © Eskinder Debebe / XinHua

Банги, 14 июля. Жители Центральноафриканской Республики ответили главе многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) Манкеру Ндиай, похвалившемуся успехами миротворцев в ЦАР.

Практически две недели прошло с момента смертельной аварии в Банги, случившейся по вине «голубых касок». Инцидент, когда грузовик сотрудников МИНУСКА после неудачного маневра наехал на мототакси, произошел 3 июля.

Водитель скончался от полученных травм, пассажир сильно пострадал. Миротворцы предприняли попытку скрыться с места преступления, но во время бегства протаранили еще одного мотоциклиста.

Жители ЦАР призвали главу миссии ООН к ответу за преступления миротворцев
wikipedia.org  / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Виновники ДТП до сих пор не ответили перед законом, и это вызвало гнев местных жителей. Несмотря на множество обращений с требованием наказать убийц, представители МИНУСКА никак не комментируют ситуацию.

Вместо этого, Манкер Ндиай публикует в социальных сетях доклады о мнимых успехах миссии ООН в ЦАР. Местные жители не стали мириться с несправедливостью и осадили его, указав на реальные проблемы, о которых представитель «голубых касок» умалчивает.

«А кроме этого? Вы все еще здесь, чтобы поддержать перед ООН сохранение оружейного эмбарго. Что за игра? Могу ли я получить ответ», — обвиняет главу МИНУСКА гражданка республики Жюли Дузима.

Также комментаторы заявили, что укрепление сотрудничества Евросоюза и миссии ООН, которым похваляется Ндиай, полезны всем, кроме центральноафриканцев.

«Это партнерство важно для всех, кроме жителей республики», — прокомментировал заявление Ндиай представитель народа ЦАР.

В последнее время МИНУСКА привлекает повышенное внимание общественности. Миссию обвиняют в 7 годах бесполезного пребывания на территории республики, многочисленных преступлениях, поддержке боевиков и злоупотреблениях дипломатической неприкосновенностью. Центральноафриканцы массово требуют, чтобы «голубые каски» покинули территорию страны и не мешали процессу ее восстановлению.

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