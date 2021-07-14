Жители ЦАР призвали главу миссии ООН к ответу за преступления миротворцев

Банги, 14 июля. Жители Центральноафриканской Республики ответили главе многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) Манкеру Ндиай, похвалившемуся успехами миротворцев в ЦАР.

Практически две недели прошло с момента смертельной аварии в Банги, случившейся по вине «голубых касок». Инцидент, когда грузовик сотрудников МИНУСКА после неудачного маневра наехал на мототакси, произошел 3 июля.

Водитель скончался от полученных травм, пассажир сильно пострадал. Миротворцы предприняли попытку скрыться с места преступления, но во время бегства протаранили еще одного мотоциклиста.

wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Виновники ДТП до сих пор не ответили перед законом, и это вызвало гнев местных жителей. Несмотря на множество обращений с требованием наказать убийц, представители МИНУСКА никак не комментируют ситуацию.

Вместо этого, Манкер Ндиай публикует в социальных сетях доклады о мнимых успехах миссии ООН в ЦАР. Местные жители не стали мириться с несправедливостью и осадили его, указав на реальные проблемы, о которых представитель «голубых касок» умалчивает.

Et à part ça ? Vous êtes toujours là à soutenir devant les nations unies le maintien de l’embargo sur la RCA. C’est quoi votre jeu ????

Pourrais-je avoir une réponse ! — Julie DOUZIMA (@jdouzima) July 10, 2021

«А кроме этого? Вы все еще здесь, чтобы поддержать перед ООН сохранение оружейного эмбарго. Что за игра? Могу ли я получить ответ», — обвиняет главу МИНУСКА гражданка республики Жюли Дузима.

Также комментаторы заявили, что укрепление сотрудничества Евросоюза и миссии ООН, которым похваляется Ндиай, полезны всем, кроме центральноафриканцев.

Ce partenariat est essentiel pour tous sauf pour les centrafricains. — Bantounizmm (@Obir_Bantu) July 13, 2021

«Это партнерство важно для всех, кроме жителей республики», — прокомментировал заявление Ндиай представитель народа ЦАР.

В последнее время МИНУСКА привлекает повышенное внимание общественности. Миссию обвиняют в 7 годах бесполезного пребывания на территории республики, многочисленных преступлениях, поддержке боевиков и злоупотреблениях дипломатической неприкосновенностью. Центральноафриканцы массово требуют, чтобы «голубые каски» покинули территорию страны и не мешали процессу ее восстановлению.