Международное движение поддержки детей-сирот впервые провело встречу в ЦАР

Банги, 14 июля. Встреча лидеров международного движения Agir Tous pour la Dignité au Quart-Monde (ATD) впервые прошла в столице ЦАР.

На мероприятии присутствовали около 20 делегатов из Буркина-Фасо, Сенегала, ДРК и Центральноафриканской Республики как принимающей страны. Темой первого заседания стала разработка плана решения проблем детей и подростков, живущих на улице.

Директор движения Жаклин Пласир уверена, что сессия позволит участникам получить новые знания и почерпнуть уникальный опыт:

«Цель встречи — дать людям возможность создать новую стратегию работы с сиротами, чтобы изменить их взгляд на жизнь».

Ранее Французское агентство развития (AFD) выделило Центральноафриканской Республике 6,5 млрд ФКФА на реализацию проекта по поддержке молодежи и создание для нее рабочих мест.

Многие сироты за неимением другого выхода подвергаются вербовке радикалов и переступают черту закона. Зачастую они делают это не из злого умысла, а по причине отсутствия средств к существованию. Однако правительство ЦАР предпринимает все возможные меры для социализации юных граждан республики.