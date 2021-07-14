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Международное движение поддержки детей-сирот впервые провело встречу в ЦАР
Весь мир
Международное движение поддержки детей-сирот впервые провело встречу в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 14 июля. Встреча лидеров международного движения Agir Tous pour la Dignité au Quart-Monde (ATD) впервые прошла в столице ЦАР.

На мероприятии присутствовали около 20 делегатов из Буркина-Фасо, Сенегала, ДРК и Центральноафриканской Республики как принимающей страны. Темой первого заседания стала разработка плана решения проблем детей и подростков, живущих на улице.

Директор движения Жаклин Пласир уверена, что сессия позволит участникам получить новые знания и почерпнуть уникальный опыт:

«Цель встречи — дать людям возможность создать новую стратегию работы с сиротами, чтобы изменить их взгляд на жизнь».

Ранее Французское агентство развития (AFD) выделило Центральноафриканской Республике 6,5 млрд ФКФА на реализацию проекта по поддержке молодежи и создание для нее рабочих мест.

Многие сироты за неимением другого выхода подвергаются вербовке радикалов и переступают черту закона. Зачастую они делают это не из злого умысла, а по причине отсутствия средств к существованию. Однако правительство ЦАР предпринимает все возможные меры для социализации юных граждан республики.

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