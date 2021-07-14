Татьяна Тарасова поделилась архивным фото периода начала карьеры тренера

Москва, 14 июля. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала ностальгический кадр, на котором запечатлена в 25-летнем возрасте.

Тарасова десятилетиями подтверждает статус одного из самых знаменитых тренеров по фигурному катанию в России. Недавно наставница вспомнила о самом начале своей карьеры. Тарасова поделилась архивным фото, сделанным в 1970 году — именно тогда в Ленинграде стартовал чемпионат Европы. Наставница вспомнила, что представила свой первый дуэт подопечных в 25-летнем возрасте.

«Дорогое для меня фото. 1970 год. Чемпионат Европы в Ленинграде. На этом старте дебютировала моя пара Татьяна Войтюк и Вячеслав Жегалин, да и я вместе с ними», — вспомнила Тарасова.

Снимок был сделан в кабине спортивного комментатора. В тот день матч обозревал Сергей Кононыхин — он пригласил тренера и спортсменов к себе, чтобы поддержать их перед соревнованием и взять небольшое интервью, передает Teleprogramma.pro.

Недавно Тарасова обратилась к фигуристке Аделине Сотниковой, которой исполнилось 25 лет. Тренер поздравила спортсменку с днем рождения и вспомнила о ее успехах на льду.