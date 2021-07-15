Межевич заявил, что нет ничего плохого в отправке мигрантов в ЕС через Белоруссию

Европейский союз, как известно, только рад наплыву мигрантов и готов принять их с распростертыми объятиями. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии из-за наплыва нелегальных мигрантов с ее территории в земли Литвы. По его словам, он связан не со «спонтанной, отчаянной попыткой» людей «спастись от репрессивного политического режима», а с «чистым бизнесом», который якобы организован Александром Лукашенко, ставшим своеобразным «туроператором» для беженцев со всего мира. Рау убежден, что Республика Беларусь целенаправленно сажает своих «клиентов» на самолет в разных частях планеты, привозит их на свою территорию, а затем организует их трансфер до границы с Литвой, где пограничники показывают мигрантам, где ее лучше всего перейти.

«Мне искренне не понятна такая реакция, — заявил Межевич. — Дело в том, что за последние пять лет в Евросоюз приехало несколько миллионов мигрантов. И, в общем-то, такие уважаемые люди, как сама госпожа германский канцлер Ангела Меркель, говорили о том, что к беженцам надо относиться толерантно и радушно их принимать. И что, если где-то плохо, а в Европе — хорошо, то будет неправильным закрывать границы от тех, кто жаждет воспользоваться благами развитого общества».

Федеральное агентство новостей /

В этом контексте, подчеркнул политолог, деяния, в которых польский министр обвиняет Александра Лукашенко, носят исключительно благой и гуманистический характер.

«Эти люди хотят приехать в Европейский союз, который, как мы уже поняли, этому только рад! — заметил эксперт. — Или беженцы, которые добираются в ЕС через Литву, чем-то хуже тех, которые перебираются южным маршрутом через Италию и Испанию?»

Вместе с тем, продолжил собеседник ФАН, главе польского МИДа следовало бы предъявить доказательства своих слов.