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Зеленский «неприятно удивлен» решением Верховного суда по экс-главе КСУ
Политика
Зеленский «неприятно удивлен» решением Верховного суда по экс-главе КСУ
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обжаловать решение Верховного суда по поводу назначения главы КСУ. Об этом доложил пресс-секретарь лидера Сергей Никифоров.

Верховный суд признал противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. По словам Никифорова, Зеленский «неприятно удивлен» таким решением. Глава Украины намерен обжаловать его.

«Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины», — заявил представитель президента в видеообращении.

Ролик с Никифоровым опубликован в Telegram-канале Офиса президента Украины. Зеленский ранее отменил указы о назначении судей КСУ, которые подписывали еще в 2013 году.

Президент РФ Владимир Путин ранее в свой статье назвал Украину детищем советской эпохи. По его словам, страна создавалась за счет исторической России.

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