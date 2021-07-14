Жители ЦАР отвергли предложение о переговорах с боевиками

Банги, 14 июля. Население ЦАР выступило против предложения оппозиционной платформы COD-2020 разрешить участие остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в общенациональном диалоге.

Местные жители считают, что преступления, которые радикалы совершали против народа, непростительны. Государственная измена, грабежи и насилие невозможно забыть. Это оскорбит память о тысячах центральноафриканцев, ставших жертвами бандформирований CPC.

Люди уверены, что боевикам не место в республике, которую они вовлекли в вооруженный конфликт. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассмотрел позицию граждан страны и согласился с общественным мнением.

«Центральноафриканцы не желают видеть представителей «Коалиции» во время проведения общенационального диалога. Они не могут простить им те преступления, за которые бандиты несут ответственность», —объяснил глава ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также против ведения переговоров с боевиками выступила военно-политическая группировка «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC). Ее представитель Абдулай Хиссен напомнил о недопустимости договариваться с теми, кому нельзя доверять:

«Когда вы подписываете соглашение, а затем говорите, что выходите из него и объявляете войну, как к вам относиться? Ответ очевиден: как к бандиту. Либо мы за мир, либо — нет. Боевики CPC громко и ясно кричали, что Хартумского соглашения нет. Оно устарело. Однако тогда нет места и для тех, кто отказался от собственных обязательств и договора».

Таким образом, предложение COD-2020 не нашло отклика ни у властей, ни у гражданского общества ЦАР.