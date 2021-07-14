Стоимость моркови и капусты растет в России

Москва, 14 июля. Повышение стоимости морковки составило 1,9% в период с 6 по 12 июля. Увеличение ценника на белокочанную капусту достигло 4,2%, согласно данным Росстата.

Согласно полученной информации, морковь подорожала с начала текущего года на 151,89%, капуста прибавила 88,69%. Стоимость картошки увеличилась на 80,4%, лука — на 35,01%, передает «Российская газета».

Цены на куриное мясо за неделю выросли на 0,2%, свинину — на 0,1%. Расценки на баранину упали на 0,2%. Подорожали гречка, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сливочное масло и пастеризованное молоко. Повышение показателей находится на уровне 0,2%. Стоимость нежирного творога увеличилась на 0,5%.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ ранее сообщил, что стоимость продуктов из списка незаменимых может вырасти осенью. Среди товаров выделяются крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.