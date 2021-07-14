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Женщина впервые поборется за пост президента в Сомали
Африка
Женщина впервые поборется за пост президента в Сомали
wikipedia.org  /  ShiningStarSomalia1960/CC BY-SA 3.0

Могадишо, 14 июля. Бывший министр иностранных дел и зампремьера Фавзия Юсуф Адам заявила, что поучаствует в выборах национального лидера и станет первой сомалийкой, решившейся на подобный шаг.

«Я хотела бы подтвердить, что готова побороться за пост президента Сомали с голосованием, запланированным на 10 октября», — сказала она.

По словам депутата, ее опыт поможет не только создать лучшее будущее для жителей страны, но и побудить женщин участвовать в президентской гонке и не бояться доминирования мужчин на политической арене.

Фавзия Юсуф Адам родилась на севере Сомали. С ноября 2012-го по январь 2014 года занимала пост министра иностранных дел, а затем заместителя премьера в администрации бывшего лидера Хасана Шейха Махмуда. Сейчас власти страны по настоянию международного сообщества укрепляют роль женщин на политической арене, поэтому в парламенте действуют 30%-е гендерные квоты.

Сомали продолжает готовиться к выборам. По итогам заседания Совбеза региона Джубаленд приняли резолюцию, которая не позволяет старейшинам кланов иметь дело с запрещенной в РФ террористической организацией»Аш-Шабааб» в течение проведения всеобщего голосования.

Ежедневные совещания местных и федеральных органов безопасности продолжатся. Непризнанное государство в центре Сомали — Галмудуг подписало соглашение с Пунтлендом об объединении усилий в борьбе с террором на фоне подготовки к предстоящим выборам.

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