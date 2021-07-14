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ФАН опубликовал кадры репетиции парадных расчетов ко Дню ВМФ в Кронштадте
Армия
ФАН опубликовал кадры репетиции парадных расчетов ко Дню ВМФ в Кронштадте
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Кронштадт, 14 июля. Пешие парадные расчеты провели репетицию главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте.

В распоряжении ФАН оказалось видео с репетиции парадных расчетов, которые оттачивали слаженность действий перед главным военно-морских парадом, который пройдет 25 июля в Северной столице.

На кадрах видно, как военнослужащие ВМФ России маршируют на площади перед Никольским морским собором. За репетицией военных с большим интересом следили обычные прохожие.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завершилась первая тренировка главного военно-морского. В репетиции принимали участие свыше 20 кораблей. В настоящее время продолжается поэтапная установка судов статической линии.

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