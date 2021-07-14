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Суд отклонил иск Анастасии Макеевой против экс-жены Романа Малькова

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:52
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Шоу-бизнес
Суд отклонил иск Анастасии Макеевой против экс-жены Романа Малькова
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 14 июля. Актриса Анастасия Макеева попыталась развязать новый конфликт с бывшей супругой своего мужа Романа Малькова Светланой, однако суд отказался рассмотреть заявление звезды.

Бывшая звезда программы «Точь-в-точь» попыталась лишить экс-супругу предпринимателя из Словении права на опеку над детьми. Артистка пыталась начать судебный процесс против Мальковой, но суд оказался на стороне многодетной матери. Об этом бывшая жена бизнесмена сообщила в Instagram.

«Иск, поданный на меня в суд, в органы опеки второй стороной, оставили без движения. Судья не принял иск к рассмотрению, что там было написано, остается только догадываться», — сообщила Малькова.

Давняя вражда между многодетной матерью и актрисой разгорелась с новой силой после неожиданного решения старшего сына Мальковой переехать к отцу. На этом фоне бывшая избранница решилась на переговоры с Макеевой в студии программы Андрея Малахова. Однако встреча привела к тому, что бывшая и нынешняя избранницы бизнесмена схлестнулись в драке за кулисами шоу.

Малькова не так давно поделилась деталями ссоры с актрисой. Многодетная мать призналась, что попала под руку Макеевой на глазах у своего ребенка.

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суд макеева мальков
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