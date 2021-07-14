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Третий муж Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти Стефановича

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:50
Шоу-бизнес
Третий муж Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти Стефановича
ТАСС  /  Гердо Владимир

Москва, 14 июля. Музыкальный продюсер Евгений Болдин рассказал об отношении к экс-мужу певицы Аллы Пугачевой Александру Стефановичу. Он отреагировал на новость о смерти режиссера.

Звезды российского шоу-бизнеса готовятся к церемонии прощания со Стефановичем. Драматург прославился как создатель сценического амплуа певицы Пугачевой — на заре ее карьеры звезды связали себя узами брака. Отношения между супругами распались спустя четыре года: во время развода Примадонна закрутила роман с будущим третьим супругом Болдиным.

Певица все еще не отреагировала на новость о смерти Стефановича. Однако бывший соперник режиссера прокомментировал случившееся. Болдин признался в интервью изданию MK.ru, что сожалеет об уходе драматурга из жизни.

«Он был интересный человек. Я к нему хорошо относился. Я честно говорю, что сожалею, это действительно так. Я не лукавлю», — заявил продюсер.

Болдин также отметил, что не готов посетить похороны режиссера. Кроме того, он не знает о реакции Примадонны на трагическую новость, так как полностью поглощен заботой о собственной семье.

Продюсер Андрей Разин ранее объяснил, как Пугачева отнеслась к смерти бывшего мужа. Он заявил, что артистка не рада утрате режиссера.

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пугачева стефанович болдин
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