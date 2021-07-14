Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному

Москва, 14 июля. Известные светские львицы Милана Тюльпанова и Мария Погребняк решили заняться благотворительностью. Звезды запустили свой социальный проект «На дне: Жизнь заново».

Основная цель бывших жен российских футболистов — помочь людям, которые в силу каких-то обстоятельств оказались на задворках жизни. Первым героем проекта стал бомж по имени Александр. Ведущие встретили мужчину на Ленинградском вокзале в Москве.

Во время разговора с героем раскрылись подробности его жизни — Александр бывший заключенный, который отсидел срок за убийство в целях самообороны. Во время отбывания срока все его родные погибли, а из единственного жилья его выселили.

Погребняк и Тюльпанова помогли своему герою с временным жильем, привели его в порядок и подарили одежду. По задумке проекта преображения Александра должны быть не только внешними, но и внутренними, сообщает издание «Дни.ру». Светским львицам удалось повлиять на жизнь бывшего заключенного и даже устроить его на нормальную работу.

После развода с футболистом Александром Кержаковым в жизни Миланы Тюльпановой долгое время была черная полоса. Спустя годы светская львица смогла оправиться от ударов судьбы и стать настоящим экспертом в отношениях. В одном из своих недавних интервью она рассказала о деньгах, которые журналистка Алиса Казьмина вымогала у спортсмена Андрея Аршавина.