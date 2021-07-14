Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%

Тегеран, 14 июля. Уходящий президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Исламская республика при необходимости способна обогатить уран до 90%. Эти слова он произнес на заседании парламента страны в шестую годовщину заключения «ядерной сделки».

«После мер, принятых 11-м правительством для снятия возмутительной блокады и защиты прав своей нации, 13 июля 2015 года мы достигли соглашения, и поэтому 14 июля было названо днем конструктивного диалога и взаимодействия», — заявил президент.

Он подчеркнул, что ядерная отрасль страны в последние месяцы значительно усилилась, позволив достичь уровня обогащения урана в 20%, а затем и в 60%.

«Если однажды для работы реактора нам понадобится уран, обогащенный до 90%, это не помеха для нас, мы способны выполнить любую работу в рамках мирного пути», — отметил Роухани.

#Iran could enrich #uranium up to 90 percent purity if the country needed it, Iranian President Hassan Rouhani says, amid efforts by Tehran and six world powers to revive a 2015 #nuclear deal that was abandoned three years ago.https://t.co/bZPjH78Oq6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 14, 2021

Это уже второй раз, когда президент республики выступает с подобным заявлением. Ряд критиков ядерной сделки считает, что таким образом правительство Ирана пытается добиться уступок и ускорить возвращение сторон к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки, наложив жесткие санкции на республику. В ответ Иран на фоне обострения отношений начал повышать уровень обогащения урана, достигнув отметки в 60% вместо оговоренных условиями 3,67%.

Сейчас продолжаются переговоры по возобновлению СВПД, которые начались в Вене в апреле. Шестой раунд диалога по ядерной сделке завершился 20 июня. Участники процесса взяли перерыв, чтобы провести консультации на уровне своих правительств. Время проведения очередного этапа не оглашалось. США заявили, что Вашингтон намерен ожидать решения Ирана по данному вопросу.

Представители стран-участников неоднократно заявляли о достигнутых в ходе диалога успехах, однако отмечали, что ряд противоречий все еще остается нерешенным.

При этом в августе в Исламской республике официально вступит в должность новоизбранный президент Эбрахим Раиси, который известен своей жесткой риторикой в адрес Запада. Действующее правительство страны неоднократно призывало к ускорению переговорного процесса, опасаясь его срыва и последующего ужесточения санкций.