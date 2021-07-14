Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:53
20:52
Шоу-бизнес
Суд отклонил иск Анастасии Макеевой против экс-жены Романа Малькова
20:50
Шоу-бизнес
Третий муж Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти Стефановича
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
Все новости

Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:37
Происшествия
Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца
pixabay.com

Иваново, 14 июля. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 13-летнюю девочку совратили на пляже. Подозреваемого пока не нашли.

Инцидент произошел днем на реке Уводь. Школьница была в водоеме, в это время к ней подплыл мужчина и "совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия". Была ли несовершеннолетняя в присутствии родителей, пока неизвестно.

Других подробностей произошедшего следствие пока не раскрывает. В настоящее время идет розыск злоумышленника, сообщили в СУ СК.

Более 12 лет лишения свободы назначил суд 36-летнему жителю Тамбовской области за изнасилование ребенка. В ближайшее время мужчина отправится отбывать срок в исправительную колонию строгого режима.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца
иваново пляж развратные действия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru