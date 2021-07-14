Следователи разыскивают совратившего ребенка на пляже ивановца

Иваново, 14 июля. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 13-летнюю девочку совратили на пляже. Подозреваемого пока не нашли.

Инцидент произошел днем на реке Уводь. Школьница была в водоеме, в это время к ней подплыл мужчина и "совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия". Была ли несовершеннолетняя в присутствии родителей, пока неизвестно.

Других подробностей произошедшего следствие пока не раскрывает. В настоящее время идет розыск злоумышленника, сообщили в СУ СК.

Более 12 лет лишения свободы назначил суд 36-летнему жителю Тамбовской области за изнасилование ребенка. В ближайшее время мужчина отправится отбывать срок в исправительную колонию строгого режима.