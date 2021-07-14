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Жаркая погода в Петербурге может привести к гибели рыб в Неве

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:37
Общество
Жаркая погода в Петербурге может привести к гибели рыб в Неве
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Санкт-Петербург, 14 июля. Аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге может стать причиной гибели рыб, обитающих в городских водоемах. Вода в Неве прогрелась до +25 градусов.

Специалисты управления Росприроднадзора по Санкт-Петербургу предупредили об опасности жаркой погоды для рыб. Как сообщает пресс-служба ведомства, повышение температуры воды вызывает снижение уровня кислорода, что может привести к их гибели.

В среднем рыбам необходимо около пяти-семи миллиграммов кислорода на литр воды. Нижней границей, при которой наступает гибель обитателей водоемов, считается отметка в 0,3-0,5 миллиграмма на литр.

По словам специалистов, вода в Неве прогрелась до +25,1 градуса. Этот показатель отклоняется от нормы примерно на пять градусов. Повышение температуры воды также приведет к изменению цвета водоема: Нева будет иметь изумрудный оттенок.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербург может прийти похолодание. Резкая смена воздушных масс приведет к образованию ураганов и смерчей, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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жара росприроднадзор рыбы
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