Жаркая погода в Петербурге может привести к гибели рыб в Неве

Санкт-Петербург, 14 июля. Аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге может стать причиной гибели рыб, обитающих в городских водоемах. Вода в Неве прогрелась до +25 градусов.

Специалисты управления Росприроднадзора по Санкт-Петербургу предупредили об опасности жаркой погоды для рыб. Как сообщает пресс-служба ведомства, повышение температуры воды вызывает снижение уровня кислорода, что может привести к их гибели.

В среднем рыбам необходимо около пяти-семи миллиграммов кислорода на литр воды. Нижней границей, при которой наступает гибель обитателей водоемов, считается отметка в 0,3-0,5 миллиграмма на литр.

По словам специалистов, вода в Неве прогрелась до +25,1 градуса. Этот показатель отклоняется от нормы примерно на пять градусов. Повышение температуры воды также приведет к изменению цвета водоема: Нева будет иметь изумрудный оттенок.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербург может прийти похолодание. Резкая смена воздушных масс приведет к образованию ураганов и смерчей, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.