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Облачную версию Windows разработали в компании Microsoft

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:43
Технологии
Облачную версию Windows разработали в компании Microsoft
pixabay.com

Нью-Йорк, 14 июля. Компания Microsoft продемонстрировала облачную версию собственной операционной системы, которая получила название Windows 365.

Согласно полученной информации, Windows 365 спроектирована таким образом, что пользователь может получить доступ к собственным приложениям и данным удаленно с любого устройства. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы компаний с сотрудниками, которые трудятся в дистанционном режиме, передает ТАСС.

Предприятия смогут получить доступ к облачной ОС со 2 августа 2021 года. Американская организация Microsoft ранее представила обновленную версию операционной системы. Новая Windows 11 отличается оптимизированным пользовательским интерфейсом, магазином приложений, улучшенной производительностью и многозадачностью.

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microsoft windows операционная система
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