Облачную версию Windows разработали в компании Microsoft

Нью-Йорк, 14 июля. Компания Microsoft продемонстрировала облачную версию собственной операционной системы, которая получила название Windows 365.

Согласно полученной информации, Windows 365 спроектирована таким образом, что пользователь может получить доступ к собственным приложениям и данным удаленно с любого устройства. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы компаний с сотрудниками, которые трудятся в дистанционном режиме, передает ТАСС.

Предприятия смогут получить доступ к облачной ОС со 2 августа 2021 года. Американская организация Microsoft ранее представила обновленную версию операционной системы. Новая Windows 11 отличается оптимизированным пользовательским интерфейсом, магазином приложений, улучшенной производительностью и многозадачностью.