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Болгары пожалели народ Украины после разъяснений Путина о ситуации в стране
Политика
Болгары пожалели народ Украины после разъяснений Путина о ситуации в стране
wikipedia.org  /  Vladimir Yaitskiy/CC BY-SA 2.0

София, 14 июля. Читатели болгарских СМИ выразили сочувствие жителям Украины, узнав о реальной ситуации в стране из статьи президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер обнародовал 12 июля аналитическую статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Публикация появилась на сайте Кремля с переводом на украинский язык. С материалом ознакомилось большое число людей из разных стран — от высокопоставленных лиц до простых граждан.

Не стали исключением и читатели болгарских СМИ. Один из пользователей Сети сформулировал позицию президента Украины Владимира Зеленского касательно урегулирования в Донбассе.

«Зеленский строит из себя дурачка и не хочет выполнять Минские соглашения», — написал он.

Другой комментатор пожалел украинцев, которых «обокрал» сын президента США Джо Байдена. Он также указал и на другие проблемы, с которыми столкнулись жители страны.

«Жаль украинский народ, сын Байдена украл миллиарды, в стране царит жесткая коррупция и нищета, так еще и президент — юморист», — написал читатель болгарской прессы.

Ранее в офисе Зеленского заявили о подготовке саммита в «нормандском формате». Украинские власти планируют обсудить на нем проект «Ключевых кластеров по выполнению минских договоренностей».

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