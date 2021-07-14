София, 14 июля. Читатели болгарских СМИ выразили сочувствие жителям Украины, узнав о реальной ситуации в стране из статьи президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер обнародовал 12 июля аналитическую статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Публикация появилась на сайте Кремля с переводом на украинский язык. С материалом ознакомилось большое число людей из разных стран — от высокопоставленных лиц до простых граждан.

Не стали исключением и читатели болгарских СМИ. Один из пользователей Сети сформулировал позицию президента Украины Владимира Зеленского касательно урегулирования в Донбассе.

«Зеленский строит из себя дурачка и не хочет выполнять Минские соглашения», — написал он.

Другой комментатор пожалел украинцев, которых «обокрал» сын президента США Джо Байдена. Он также указал и на другие проблемы, с которыми столкнулись жители страны.

«Жаль украинский народ, сын Байдена украл миллиарды, в стране царит жесткая коррупция и нищета, так еще и президент — юморист», — написал читатель болгарской прессы.

Ранее в офисе Зеленского заявили о подготовке саммита в «нормандском формате». Украинские власти планируют обсудить на нем проект «Ключевых кластеров по выполнению минских договоренностей».