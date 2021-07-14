Депутат Рады заявил, что украинцев вводят в заблуждение словами о блокировке «СП-2»

Киев, 14 июля. Власти Украины вводят свой народ в заблуждение словами о том, что газопровод «Северный поток — 2» можно блокировать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он рассказал, что вся информация от правительства страны для внутреннего пользования. Он уже прочитал новость о том, что магистраль может быть остановлена даже после введения в эксплуатацию.

«Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены», — подчеркнул Дубинский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа «нормандской четверки» существенно затормозилась. По его словам, причиной является невыполнение договоренностей на Украине.