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Депутат Рады заявил, что украинцев вводят в заблуждение словами о блокировке «СП-2»
Политика
Депутат Рады заявил, что украинцев вводят в заблуждение словами о блокировке «СП-2»
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Киев, 14 июля. Власти Украины вводят свой народ в заблуждение словами о том, что газопровод «Северный поток — 2» можно блокировать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он рассказал, что вся информация от правительства страны для внутреннего пользования. Он уже прочитал новость о том, что магистраль может быть остановлена даже после введения в эксплуатацию.

«Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены», — подчеркнул Дубинский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа «нормандской четверки» существенно затормозилась. По его словам, причиной является невыполнение договоренностей на Украине.

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украина дубинский Северный поток — 2
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