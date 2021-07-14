Новая стратегия Евросоюза против КНР возмутила китайцев

Пекин, 14 июля. Китайские читатели упрекнули Евросоюз в «отсутствии мозгов». Все дело в новой стратегии Брюсселя против Пекина.

Как пишет китайская газета «Хуаньцю шибао», новая стратегия против инициативы «Один пояс — один путь» принята лидерами стран Евросоюза после встречи. В комментариях к статье читатели предположили, что на мнение Брюсселя активно влияет Вашингтон: США не оставляет попытки вмешиваться в дела других государств.

«Разве не будет проще, если ЕС просто признает, что Соединенные Штаты являются их страной-сюзереном?» — иронично отмечает один из пользователей.

Читатели пишут, что Евросоюз является лишь последователем Америки, но полюсом мира ЕС никогда не стать, так как Вашингтон попросту этого не позволит.

«Я не знаю, что с мозгами у лидеров стран ЕС. У них дома инфраструктура испорчена, а они хотят «помогать» другим», — указал другой читатель.

Китайцы обратили внимание, что Евросоюз для Америки выступает в качестве вспомогательной ступеньки, но сам Брюссель давно утратил свое влияние.

«Вот так Европейский союз стал подспорьем для Америки!» — резюмировали комментаторы.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что правительство Китая с 16 июля запустит программу торговли квотами на парниковые выбросы. Запуск Пекином госпрограммы создаст крупнейший в мире рынок углеродного финансирования и удвоит долю глобальных выбросов CO2.