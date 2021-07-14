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В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
vk.com  /  Мэрия Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 14 июля. В год 800-летия столицы Нижегородской области по городским улицам начнут курсировать ретро-трамваи. Первый из 11 транспортных средств по заранее определенному маршруту поедет уже в июле. Об этом написал глава администрации Юрий Шалабаев в своем Instagram.

«Городское кольцо становится не только удобным для многих маршрутом, но и туристически привлекательным. Теперь по маршруту №2 будут ездить стилизованные трамваи с аудиогидами», — поделился Юрий Шалабаев.

В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
Pr Scr instagram.com  / @yuriy_shalabaev

По словам чиновника, подъезжая к тем или иным павильонам, пассажиры узнают об истории знакового места. К примеру, на остановке «Студеной» они выслушают рассказ о том, как появилось название Средного рынка.  

Ранее ФАН писал о начале работы киношколы «Горький film» в Нижнем Новгороде. В число преподавателей образовательной площадки вошла режиссер «Доктора Лиза» Оксана Карас.

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