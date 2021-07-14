Шойгу сообщил о проверке российскими военными свыше 320 видов вооружения в Сирии

Москва, 14 июля. Российские военнослужащие во время операции в Сирии осуществили проверку свыше 320 видов различного вооружения, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

В том числе были проинспектированы и вертолеты от компании «Росвертол». По словам министра, эти летательные аппараты «потерпели серьезные изменения». При этом для защиты техники и вертолетов нужно эффективное оружие, добавил он.

«Сегодня у нас такое оружие есть. И это благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается», — отметил Шойгу, обращаясь к работникам «Роствертола».

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что взаимодействие России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. В 2021 году страны организуют большое количество совместных мероприятий.