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Украинские хакеры подделали сайт Зеленского ради хищения ценной информации
Политика
Украинские хакеры подделали сайт Зеленского ради хищения ценной информации
freepik.com  /  Racool_studio

Киев, 14 июля. Хакеры разработали фальшивый сайт президента Украины Владимира Зеленского с целью получить доступ к ценным документам. Об этом сообщили украинские спецслужбы.

Злоумышленники подделали сайт главы государства и распространяли с него вирусы. С помощью интернет-ресурса хакеры искали и похищали ценные документы. Государственная службы специальной связи и защиты информации Украины написала об инциденте в Facebook.

Преступники занимались рассылкой писем, куда вкладывали ссылку на раздел вакантных должностей в офисе Зеленского. Вредоносное ПО загружалось на компьютер якобы как документ о наличии «высокооплачиваемых позиций». Жертвы подвергались хакерским атакам и краже личных данных.

Предположительное время появления сайта — апрель 2021 года. Ведомство пока не раскрыло сумму ущерба и не установило личности хакеров.

Аналитики Group-IB ранее предупредили о новых способах денежных краж в интернете. Мошенники все чаще пользуются специальными сайтами-подделками, которые маскируют под известные людям платформы.

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