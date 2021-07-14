Реаниматолог оценил процент заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных

Москва, 14 июля. Некоторые пациенты, вакцинировавшиеся от коронавируса, заболевают COVID-19. Врач-реаниматолог Сергей Царенко объяснил причину этого явления.

Число заболевших коронавирусом после вакцинации пациентов небольшое и соответствует прогнозам разработчиков противокоронавирусных препаратов. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко.

По словам медицинского специалиста, чаще всего такие пациенты заражаются инфекцией до истечения трехнедельного срока с момента вакцинации. В этот период в организме человека лишь формируется иммунный ответ к заболеванию. Царенко отметил, что вакцинировавшиеся переносят заболевание в легкой или средней форме. Врач призвал граждан привиться от опасной инфекции.

Как сообщалось ранее, процент заболевших коронавирусом после вакцинации в России не превышает 2,5%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19.