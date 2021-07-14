Центральный округ Росгвардии к столетней годовщине основания наградили орденом Жукова

Москва, 14 июля. Центральный Оршанско-Хинганский ордена Жукова Краснознаменный округ войск Росгвардии указом президента РФ Владимира Путина был награжден за высокие показатели в боевой подготовке.

Центральный округ Росгвардии был награжден орденом Жукова. Указ приурочен к столетней годовщине с момента его основания.

В прошлом году росгвардейцы Центрального округа принимали активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Каждый день более 3 тысяч нарядов сотрудников привлекались к выполнению соответствующих задач.

Сейчас военнослужащие продолжают участвовать в мероприятиях, направленных на поддержку населения. В частности, они выступили с инициативой пополнить региональные банки крови в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки.

Ранее в Кремле заявили, что в составе Росгвардии появятся казаки. Такое нововведение коснется некоторых регионов страны. При этом никаких отдельных подразделений казачества не будет.