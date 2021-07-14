Мужчина угрожал взорвать железнодорожную станцию под Тверью

Тверь, 14 июля. Гражданин с гранатой в руках встал на рельсы и остановил движение электричек. Он кричал, что хочет устроить взрыв. Инцидент случился на станции Редкино.

Из-за угроз движение на участке станции временно было ограничено. Поезд "Ласточка", следовавший по маршруту Москва — Тверь задерживался.

Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. По их словам, он вел себя неадекватно. Стражам порядка предстоит установить, было ли у него взрывное устройство. Правоохранители организовали проверку по данному инциденту.

Неизвестный мужчина угрожал взорвать бомбу в Подольском городском округе. Как стало известно ФАН, «террорист» по телефону потребовал деньги, лодку и удочку.