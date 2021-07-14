Скабеева оценила непреклонность Меркель на встрече с Зеленским

Москва, 14 июля. Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала встречу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Беседа двух политиков состоялась в Берлине. Ключевой темой переговоров стал газопровод «Северный поток — 2», в частности украинский лидер собирался поднять вопрос компенсации за потерю транзита газа. Однако доводы Зеленского не произвели должного впечатления на канцлера.

Меркель подняла тему выполнения Киевом комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями. Она обратила внимание Зеленского, что в Европе прекрасно видят отсутствие прогресса по этому направлению.

«Под конец Меркель и вовсе изощренно вставила в самое уязвимое место Зеленского «формулу Штайнмайера"», — сказала Скабеева.

Жители Германии также с удивлением наблюдали за беседой спикеров. Их удивило, что Киев хочет и дальше получать деньги за транзит. Украина является далеко не единственным путем доставки российского газа в Европу, резюмировали они.