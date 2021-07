Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией

Бейрут, 14 июля. Назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о том, что он представил новый состав кабмина президенту Мишелю Ауну и ожидает его одобрения 15 июля. Список из 24 потенциальных министров был составлен при посредничестве Франции.

Чиновник встретился с президентом вскоре после своего возвращения из Египта, где получил обещание экономической и политической поддержки новоизбранного правительства.

Харири возглавлял правительство до начала 2020 года, когда был сменен на своем посту Хасаном Диабом. Последний, в свою очередь, печально известен тем, что именно в его каденцию произошли взрывы в порту Бейрута, приведшие к многочисленным жертвам и разрушениям. Вскоре после трагедии кабинет министров и сам Диаб ушли в отставку.

После этого Аун поручил Харири собрать новое правительство, что до сих пор не было исполнено ввиду конфликта между президентом и парламентом: стороны не могли согласовать список новых министров.

Катастрофа в Бейруте пришлась на стремительно развивающийся в Ливане экономический кризис: с 2019 года наблюдается быстрое обесценивание ливанского фунта, что привело к нарастанию внешнего долга, падению доходов населения и ограничению доступа к пище, электроэнергии. Армия вынуждена использовать военную технику для развлечения туристов, а рядовые жители лишились доступа к медикаментам. Также затяжной кризис спровоцировал исход международных банков из Ливана.

