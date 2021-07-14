Пенсионер из Ростова заказал у дончанки порно с ее малолетней дочерью

Ростов-на-Дону, 14 июля. Жительница села Новотроицкое в Азовском районе Ростовской области подозревается в насильственных действиях сексуального характера с малолетними после того, как сняла порногрфический ролик с участием своей малолетней дочери. Об этом сообщил один из региональных Telegram-каналов.

В сообщении сказано, что 27-летняя мама поддалась на обещания 61-летнего ростовчанина, который стал заказчиком видео и перевел нерадивой родительнице деньги. По данным канала, по договоренностям горе-мать должна была совершить сексуальное насилие над своей дочерью 2014 года рождения.

Мать ребенка совершила все, что просил престарелый извращенец: сняла на видео и отправила мужчине. Также сообщается, что сейчас оба фигуранта дела арестованы.

На момент публикации ни в управлении областного МВД, ни в региональном Следственном комитете эту информацию не подтвердили.

Ранее о том, кто такие педофилы, корреспонденту ФАН рассказала нарколог, психиатр со стажем 28 лет, кандидат медицинских наук, главный врач лечебно-реабилитационного центра Ольга Бухановская.