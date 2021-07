Более 70 лесных пожаров охватили запад США

Орегон, 14 июля. В западной части США из-за аномальной жары зафиксировали более 70 лесных пожаров. Огонь угрожает жилам домам, поселениям индейцев и сельхозугодиям. Об этом сообщает FOX News.

Wildfires spread across almost 1M miles of drought-stricken US https://t.co/3rCFgkAXUB