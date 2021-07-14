Более 70 лесных пожаров охватили запад США

Орегон, 14 июля. В западной части США из-за аномальной жары зафиксировали более 70 лесных пожаров. Огонь угрожает жилам домам, поселениям индейцев и сельхозугодиям. Об этом сообщает FOX News.

Wildfires spread across almost 1M miles of drought-stricken US https://t.co/3rCFgkAXUB — Fox News (@FoxNews) July 14, 2021

По данным Национального межведомственного пожарного центра, на сегодняшний день из-за аномальной температуры зафиксировано порядка 70 крупных очагов, огонь уничтожил свыше одного млн акров земель (404 га). В наиболее опасных условиях находятся западные штаты. Самое крупное возгорание в Орегоне. Огонь уничтожил полсотни зданий и угрожает еще двум тысячам жилых домов. В Калифорнии зафиксировали огненный торнадо, который чуть не оставил спасателей без техники.

Несмотря на то что в тушении задействовано порядка 14 тыс. пожарных и вспомогательного персонала, огонь все равно продолжает угрожать жилым домам и сельхозугодиям. Всего с января было уничтожено 2 млн акров земель (более 809 га).

Национальная метеорологическая служба (NWS) сообщила, что «погодная аномалия» будет продолжать свое действие на северо-западе страны, как минимум до четверга.

Аномальная жара

Метеорологи утверждают, что причиной таких погодных условий является купол высокого давления над северо-западом США, а также общие процессы по изменению климата, отчасти вызванные человеком. Так, в Портленде в течение трех дней отмечалась температура +47 градусов Цельсия. Такая же жара была в округах Гиллиам и Мэрион.

Аномальная жара наблюдается и в Канаде. Там жертвами стали десятки граждан, а спасатели фиксируют сотни лесных пожаров. 27 июня воздух в деревне Литтон, расположенной на юге самой западной провинции государства Британская Колумбия, прогрелся до +46,1 градуса. Прежний рекорд был поставлен в 1937 году, когда температура достигла +45°С в Саскачеване.