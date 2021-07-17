Однозначное поражение: уход из Афганистана ставит крест на региональных перспективах США

События в Афганистане стремительно набирают обороты. На днях между боевиками движения «Талибан»11 (запрещено в РФ) и правительственными силами прошли бои в округе Спин-Болак на границе с Пакистаном. По последним данным, радикальная группировка установила контроль над этим ключевым районом, который по сути открывает путь для поставок оружия из соседней страны. В целом талибы активно развивают наступление по всему Афганистану, продвигаясь к рубежам соседних стран. Сейчас они уже фактически контролируют границы с Таджикистаном, Туркменистаном и Ираном.

Под властью афганского правительства, помимо Кабула, остается совсем немного районов. По сообщениям некоторых СМИ, до 80% территории Афганистана уже перешли под контроль боевиков. По другим оценкам, они контролируют где-то от трети до половины из 400 районов Афганистана. Тем не менее вооруженные силы страны все же оказывают сопротивление радикальной группировке: министерство обороны республики сообщило, что за последние 24 часа правительственные войска отбили три округа в провинциях Бамиян и Нимроз.

На этом фоне экс-глава ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта 14 июля опубликовал статью для CNN, в которой изложил свой прогноз касательно дальнейшего курса Вашингтона в отношении сложного региона.

Позицию экс-главы Пентагона и перспективы Соединенных Штатов после вывода американских войск из Афганистана международная редакция ФАН обсудила с военным экспертом и автором Telegram-канала Colonelcassad Борисом Рожиным.

"The fact is that the President has a wide array of military, diplomatic and intelligence resources that can be deployed to support Afghanistan at this critical time," writes Leon Panetta. https://t.co/0cvComLjbC — CNN Opinion (@CNNOpinion) July 13, 2021

Удар по репутации Вашингтона

Главный тезис статьи Леона Панетты заключается в том, что Соединенные Штаты не должны доверять талибам, особенно если речь идет о терроризме. Как отмечает бывший министр обороны США, Вашингтон должен позаботиться о том, чтобы Афганистан не развалился и не превратился в базу операций террористов.

Комментируя позицию бывшего американского чиновника, Борис Рожин напомнил, что в феврале 2020 года США подписали соглашение с «Талибаном». По словам эксперта, это было связано с тем, что Вашингтон намеревался вывести свой военный контингент из Афганистана, сохранив лицо.

В соответствии с соглашением боевики взяли на себя обязательства разорвать отношения с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и поддержать борьбу против «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ). Кроме того, талибы были должны вступить в переговоры с властями страны для возможного создания коалиционного правительства. Таким образом, по словам Бориса Рожина, США планировали вывести свой контингент из Афганистана и взять под контроль ситуацию, при которой «Талибан» выступает как часть политического решения.

Федеральное агентство новостей /

В результате маневры Вашингтона, очевидно, уже не увенчались успехом: талибы, хоть и вступили в «декоративные» переговоры с правительством страны, активно занимают все новые территории.

«Перед нами возникает ситуация, когда на фоне вывода войск США ведется масштабное наступление «Талибана», а правительство неуклонно теряет контроль над ситуацией в стране. Таким образом, уход США, очевидно, связан с потерей лица и воспринимается как однозначное поражение. «Талибан» фактически не дает Соединенным Штатом уйти из Афганистана так, чтобы это выглядело не как поражение», — сказал Борис Рожин.

Автор Telegram-канала Colonelcassad отметил, что у Вашингтона было два выбора: либо продолжить переговоры с «Талибаном» для реализации определенных договоренностей с правительством, либо ускорить вывод своих войск. В итоге администрация действующего президента Джо Байдена выбрала второе, заявив, что на талибов невозможно воздействовать.

По словам военного эксперта, именно поэтому в Соединенных Штатах, в том числе внутри Пентагона, возникает усиленная критика. Несогласные утверждают, что ускоренный вывод американского контингента из Афганистана может привести к таким же негативным последствиям для Вашингтона, как уход войск США из южного Вьетнама в 70-е гг. На этом фоне в Штатах появляются разного рода публикации, призывающие принять дополнительные решения для поддержки правительства после вывода американских вооруженных сил, добавил Рожин.

Prt Scr youtube.com / Альпари

Аналитик отметил, что официальный Кабул в настоящее время отчасти повторяет печальный удел проамериканского режима на юге Вьетнама. По его словам, на фоне ускорения вывода войск США и захвата новых территорий талибами афганское правительство в лучшем случае может удержаться во власти не более шести месяцев.

«Фактически за полтора месяца до окончательного вывода [американских войск из Афганистана] мы наблюдаем обвал того режима, который США выстраивали на протяжении 20 лет», — заметил собеседник ФАН, подчеркнув что, в этой обстановке лица из Демократической партии будут всеми усилиями «сглаживать углы».

Борис Рожин также напомнил о предложении экс-главы ЧВК Blackwater Эрика Принса, согласно которому Вашингтон мог «повесить» войну в Афганистане на плечи американских частных военных компаний, которые бы получали поддержку со стороны Пентагона, Госдепа и официального Кабула. По словам эксперта, военный контингент США, в том числе ЧВК, все равно вынужден был бы покинуть Афганистан при победе талибов, однако в таком случае все репутационные потери коснулись бы наемников, а не Белого дома. Инициатива рассматривалась на уровне советника по национальной безопасности США, но была отвергнута.

Аналитик констатировал, что Соединенные Штаты по-прежнему нет имеют четкого представления, как сохранить лицо при бегстве из Афганистана на фоне успехов движения «Талибан».

Бутафорское финансирование

Бывший глава Пентагона Леон Панетта в своей статье также указал на необходимость финансирования Вашингтоном афганских сил безопасности. По его мнению, без помощи Соединенных Штатов правительственные войска столкнутся с большими трудностями против мотивированного «Талибана». О том, что Вашингтон не оставит Кабул без поддержки, заявил также специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

«Мы будем поддерживать афганские силы безопасности. В бюджете президента [США] предусмотрено 3,3 миллиарда долларов на оказание помощи афганским силам безопасности. Мы окажем экономическую поддержку. Мы окажем гуманитарную поддержку», — сказал американский чиновник 16 июля.

Борис Рожин напомнил, что Вашингтон действительно сохранит определенные программы финансовой помощи войскам, подвластным правительству Кабула. Это выражается в поставках стрелкового вооружения и предоставлении обучения. При этом, по словам эксперта, эти планы остаются на словах и на бумаге, но неясно, как они будут реализовываться.

The U.S. military will be fully out of Afghanistan soon, and the Taliban already control more than half of it. But some Afghan Army generals remain hopeful.



"I don't think for a second that our government will fall," Sami Sadat told NPR. https://t.co/0NnjAGf62n — All Things Considered (@npratc) July 14, 2021

Аналитик отметил, что боевики «Талибана» уже захватили большое количество оружия и военной техники, которые нередко сдавались правительственными войсками без ожесточенных боев. Кроме того, в афганской армии ощущается падение боевого духа, поэтому даже при поддержке США она не способна в значительной мере пошатнуть позиции радикальной группировки, которая уже находится на окраинах крупных провинциальных центров.

В этой связи поставки Соединенными Штатами оружия и военной техники правительственным силам могут лишь компенсировать уже понесенные потери, но качественно изменить ситуацию не сумеют, считает Борис Рожин. Эксперт считает, что подобные формулировки о поддержке армии Афганистана отчасти ориентированы на американских скептиков — многие критики обвиняют США в том, что они бросили правительственные силы на произвол судьбы.

«Эти меры опять же направлены на то, чтобы спасти свое лицо, но они не смогут качественно переломить ситуацию и направить ее в нужное для США русло», — заключил собеседник ФАН.

Возможные базы США

Отдельным пунктом в статье Панетты значится продолжение борьбы Соединенных Штатов с терроризмом. Как отметил бывший министр обороны США, Вашингтон по-прежнему будет иметь военное представительство в регионе, однако дипломаты должны заключить новые соглашения или расширить уже имеющиеся договоренности с рядом государств для контроля над ситуацией.

Комментируя этот тезис, Рожин отметил, что американцы могут наносить военные удары с баз в Персидском заливе (ОАЭ, Саудовская Аравия) и, возможно, Иордании. По его словам, США спокойно могут нарушать воздушное пространство с помощью танкеров и проводить необходимые маневры. Действия Вашингтона на примере бомбежек Пакистана доказали, что американцы могут нарушать разного рода договоренности, утверждает аналитик.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Тем не менее удаленность указанных баз препятствует оперативному вмешательству в конфликт. По этой причине Штаты пытаются вести переговоры со среднеазиатскими республиками на предмет возможности размещения своих баз.

«Они попробуют договориться с кем-то в Средней Азии, чтобы оказать оперативное влияние на региональные ситуации. Нужно понимать, что это будет встречено противодействием со стороны Китая и России, которые, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы США сохраняли какое-либо влияние в регионе», — отметил военный аналитик.

Дипломаты США действительно инициировали встречи с лидерами соседних с Афганистаном стран, пытаясь найти место для создания военного плацдарма в непосредственной близости. В частности, администрация Байдена даже приглашала в Вашингтон министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана для обсуждения этих вопросов. Тем не менее, даже несмотря на угрозу наступления талибов, среднеазиатские государства до сих пор не дали разрешения разместить у себя американские базы.

В то же время накануне стало известно, что Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан создали четырехсторонний формат для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования. Стороны договорились встретиться в ближайшие месяцы, чтобы определить условия сотрудничества на основе взаимного консенсуса.

Внедрение американских агентов

В статье для CNN Панетта также заявил, что Штатам придется поддерживать собственную разведывательную сеть в Афганистане. По его словам, сотрудники американских спецслужб первыми прибыли в Афганистан после терактов 11 сентября, и им придется оставаться там еще долгое время после ухода войск.

«У них действительно была своя сеть информаторов, агентов ЦРУ, упоминали известных гражданских лиц, чиновников, военных. Надо понимать, что те люди, которые находились там легально, у них сейчас есть возможность покинуть Афганистан. Был скандал с переводчиками, которые не могут сейчас получить визу на выезд в США или Западную Европу. Госдеп решает вопрос с эвакуацией этих людей — как их вывезти куда-нибудь, и если не в США, то еще в какую-то страну. Понятно, что есть люди, которые публично сотрудничают — талибы их называют пособниками оккупантов, коллаборационистами… Им угрожает расплата за сотрудничество с США. Естественно, помимо засвеченных лиц, есть люди, которые занимались этим непублично, неофициально, соблюдали определенный уровень конспирации — там могут быть и чиновники, и люди из правительства, которые впишутся в новый режим», — прокомментировал тезис экс-главы Пентагона собеседник ФАН.

В целом аналитик подчеркнул, что разведывательная сеть Вашингтона будет терять свои масштабы, поскольку большинство агентов продолжит действовать на нелегальном положении.

Цели ясны

Помимо ранее перечисленных пунктов, экс-глава Пентагона в своей статье указал на то, что США должны заниматься укреплением не только военного, но и гражданского потенциала Афганистана, то есть судебных и правоохранительных органов.

flickr.com / The U.S. Army

Комментируя этот тезис, Борис Рожин напомнил, что «Талибан» ясно обозначил свою цель — построение на территории Афганистана исламского государства на основах шариата. Политическое бюро группировки отмечало, что готово идти на определенные компромиссы по вопросам прав женщин, прав на образование и других вопросов. Для них это элемент торга, необходимый для легализации.

«Все те проекты, которые легализует США, будут аннулированы, как только «Талибан» захватит всю власть. Если «Талибан» и будет реализовывать какие-то проекты, то только те, которые будут согласованы с ним. С США он вряд ли будет договариваться. Талибы уже открыто приглашают китайцев реализовывать экономические и социальные проекты и считают их дружественной страной», — сказал собеседник ФАН.

Будущее без США

Подводя итоги касательно дальнейших перспектив США в регионе, Борис Рожин сказал, что полный уход Соединенных Штатов возможен в случае абсолютной военной победы «Талибана». По мнению эксперта, если последние придут к власти в Афганистане, то единственная договоренность с США, которую могут выполнять боевики — это уничтожение группировки «Вилаят Хорасан» (местное отделение ИГ, запрещено в РФ). Аналитик полагает, что в случае победы «Талибана» Вашингтон не сможет заниматься никакой легальной деятельностью на территории Афганистана.

«В этом плане сразу резко возрастает роль Китая и России, с которыми «Талибан» хочет договариваться в экономических проектах. Те контакты, которые уже велись и ведутся сейчас, определяют роль других стран в будущем Афганистана, поэтому роль США будет сокращаться», — отметил Борис Рожин.

Pr Scr youtube.com / Нейромир-ТВ

Автор Telegram-канала Colonelcassad также подчеркнул, что Россия и Китай нацелены на то, чтобы лимитировать деятельность Вашингтона в регионе, поскольку для Москвы и Пекина — это «задний двор», и нахождение там американских баз будет противоречить их интересам.

Эксперт напомнил, что с «Талибаном» сейчас ведут переговоры Иран, Китай и Пакистан.

«Китай ведет активные переговоры. Иран продолжил прямые переговоры и заключил соответствующую декларацию с «Талибаном». Все эти страны сами хотят определять будущее Афганистана и вести переговоры с «Талибаном», что входит в интересы уже этих государств, а не в интересы США», — резюмировал собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.