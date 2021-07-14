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Продюсер «Ласкового мая» рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 14 июля. Певица Алла Пугачева не выступила с соболезнованиями в связи со смертью экс-мужа Александра Стефановича. Продюсер Андрей Разин объяснил, как звезда восприняла трагическую новость.

Российские знаменитости, поклонники и близкие готовятся почтить память режиссера Стефановича. Многие артисты принесли соболезнования в связи с его смертью, однако бывшая супруга Пугачева так и не отреагировала на трагическую новость.

Руководитель группы «Ласковый май» Разин заверил, что Примадонна не была рада новости о кончине экс-мужа. Продюсер рассказал о реакции звезды в интервью изданию NEWS.ru.

«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сочувствует, она жалеет. Она не радуется. Алла Борисовна — хороший, порядочный человек», — подчеркнул продюсер.

Разин отметил, что считает Стефановича «предателем» и не лучшим выбором в жизни Примадонны. По мнению продюсера, именно режиссер показал себя наименее порядочным мужчиной.

Ранее актер Игорь Верник почтил память Стефановича. Артист рассказал, каким он запомнит покойного режиссера, и признался, что считает его смерть «кошмаром», сообщает сайт 360tv.ru.

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смерть пугачева стефанович
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