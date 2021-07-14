Дагестан сократил финансирование и объемы программы по переселению аварийного фонда

Махачкала, 14 июля. Власти Дагестана сократили на год срок реализации республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилья. Также урезано финансирование программных мероприятий и объем ликвидируемого аварийного жилфонда.

Согласно постановлению регионального правительства, стартовавший в 2019 году проект планируется завершить в 2023 году, а не в 2024, как предполагалось ранее. Муниципалитеты, принимающие участие в программе, остались те же — город Махачкала и Унцукульский район.

«В наименовании и пункте 1 слова «в 2019–2024 годах» заменить словами «в 2019–2023 годах». Республиканскую адресную программу изложить в измененной редакции», — говорится в документе за подписью премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Общий прогнозный объем финансирования программы сокращается со 127,2 миллиона рублей до 118,5 миллиона рублей. Кроме того, если ранее в результате реализации проекта власти планировали переселить из аварийного жилья 262 человека и ликвидировать более 3,3 тысячи квадратных метров непригодного фонда, то теперь расселению подлежат 227 человек, а объем ликвидируемого жилфонда сокращается до 2,7 тысячи квадратных метров.

В то же время, согласно изменениям в программе, выросла расчетная стоимость переселения граждан. Например, в 2020-2022 годах изначально планировалось потратить на соответствующие мероприятия менее 46 миллионов рублей, то теперь — около 65 миллионов рублей.

Всего в программу для переселения вошли шесть многоквартирных домов в Махачкале и один в селе Унцукуль. В предыдущей редакции документа под программные мероприятия подпадали семь столичных домов — в новый проект не попал дом №4 по улице Толстого.

В начале марта текущего года врио главы Дагестана Сергей Меликов и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали в Москве дополнительное соглашение между республикой и госкорпорацией, в соответствии с которым на территории региона до конца 2021 года будут завершены программные мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда. Тогда отмечалось, что в республике осталось переселить порядка 190 граждан.

Ранее ФАН сообщал, что властям Дагестана не удается остановить незаконное строительство в регионе. За пять первых месяцев 2021 года минстроем республики было выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона.