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В какой-то степени мессия: историк кино вспомнил творчество Александра Стефановича
Общество
В какой-то степени мессия: историк кино вспомнил творчество Александра Стефановича
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

У Александра Стефановича, ушедшего из жизни на 77-м году, было много творческих планов и идей. Об этом в интервью ФАН заявил российский кинокритик, историк кино и близкий друг мастера Александр Шпагин.

«Это был очень оригинальный и своеобразный режиссер, совершенно отдельный в нашем кино. Потому что он снимал исключительные фильмы, такие, в прозападном стиле, воплощающие образ западного сознания здесь, в советской реальности. Иногда иронически», — делится критик.

Оммаж западному искусству пронизывал многие работы выдающегося режиссера, и это неудивительно. Он сам, как вспоминает Шпагин, старался жить словно в маленькой Америке, о чем свидетельствовала его квартира, уставленная импортными вещами. Гости, приходящие к Стефановичу, попадали в совершенно западный мир — в точно такой же мир попадали и зрители его фильмов.

«Достаточно вспомнить первую его картину «Вид на жительство», от которой у ВГИКа просто крыша поехала. Потому что главный герой — эмигрант и психоаналитик, и здесь ему нет места. И, в общем-то, кроме дурацкого финала, который заставили сделать, все остальное показано очень убедительно, точно и правильно. А главное, что эмигрант, самая страшная фигура для советской реальности, здесь показан положительным образом, хорошим человеком. <…> Это была первая картина, которая знакомит зрителя с объективным западным миром. До этого он показывался исключительно в крайне неприятных коннотациях», — размышляет историк.

В какой-то степени миссия: историк кино вспомнил творчество Александра Стефановича
Кадр из фильма «Вид на жительство»  / 

За прорывной картиной последовал знаменитый «Дорогой мальчик», снятый режиссером по одноименной пьесе Сергея Михалкова. Яркую картину, как ни странно, почти не крутили по телевидению — возможно, потому, что считали слишком очевидной пародией на западные фильмы про бандитов и мафию.

«Наверное, это — единственный фильм, сделанный в стиле комикса, где комиксы возникают на экране, постоянно чередуются с игровым изображением, и все ходят в таких странных костюмах: синих пиджаках, с малиновыми галстуками, желтых штанах и сиреневых ботинках. Такая клоунада на тему Запада. Но вся режиссура, конечно, очень выразительна. Для этой стилистики картина сделана совершенно идеально», — считает кинокритик.

В какой-то степени миссия: историк кино вспомнил творчество Александра Стефановича
Кадр из фильма «Дорогой мальчик»  / 

Чуть привлекательный, но немного «опасноватый» — таким западный мир представал перед советским зрителем в работах Стефановича. И в последующих проектах от него, разумеется, ждали этой же пародийной стилистики, отыгранной с мастерством.

«Совершенно неудивительно, что он сделал одну из ослепительных российских картин — фильм «Душа». Который тоже погружал тебя в западный мир, но этот западный мир был здесь. Все интерьеры, где жили эти люди, весь их мир — это, опять же, был осколок западной жизни, и смотрелось это все абсолютно шикарно. <…> И критики ой наехали, я помню, на эту «Душу» несчастную, говорили: «Это китч! Это пошлость!». И только Нея Зоркая правильно написала в «Советском экране», мол, что вы хотите от фильма про эстраду. Картина — абсолютно цельная, абсолютно закончена, фильм хорошо смотрится. А как надо тогда снимать про эстраду?» — вспоминает собеседник ФАН.

В какой-то степени миссия: историк кино вспомнил творчество Александра Стефановича
Кадр из фильма «Душа»  / 

В заключение Шпагин говорит, что своими смелыми и яркими работами Стефанович открывал советским зрителям глаза и влиял на постепенную перестройку их сознания. Близкий друг даже называет режиссера в какой-то степени мессией, который показал народу куда более человечный образ западной реальности.

«Более того, его кино дышало такой внутренней любовью к западному миру и обаянием этого мира, что поневоле все это, естественно, передавалось и зрителю. В этом мире хотелось жить, в этом мире хотелось оказаться. И в этом, наверное, была его главная миссия как режиссера», — подытожил Александр Шпагин.

Ранее смерть режиссера прокомментировал в беседе с ФАН известный российский блогер Вадим Манукян. Он вспомнил об удивительной судьбе Стефановича, который был дважды женат на ярких представительницах творческих профессий. Второй супругой мастера была звезда отечественной эстрады Алла Пугачева.

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