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Неадекватный мужчина хотел взорвать железнодорожную станцию в Тверской области
Происшествия
Неадекватный мужчина хотел взорвать железнодорожную станцию в Тверской области

Очевидцы сняли на камеры мобильных телефонов, как мужчина преградил железнодорожные пути на станции Редкино. Злоумышленник заявил, что устроит взрыв, если правоохранители не выполнят его условия.

Инцидент произошел в Конаковском районе Тверской области. Неизвестный встал на рельсы и помешал движению скоростного поезда «Ласточка» «Москва — Тверь». Пассажирский состав стоял порядка 40 минут, граждане были напуганы произошедшим.

Мужчина, по словам очевидцев, находился в неадекватном состоянии. Он отказывался сходить с рельс и оказывал сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы. Злоумышленник кричал, что организует взрыв на объекте, если к нему не доставят его двоюродного брата, которого зовут Дмитрий Левашов.

Сам нарушитель порядка представился как Артем Иванов. В результате правоохранителям удалось увести его с проезжей части и восстановить работу поездов. Никто из пассажиров не пострадал.

Мужчину арестовали и отвезли в полицейский участок. На данный момент проводится допрос подозреваемого.

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