Фигуристка Елизавета Туктамышева боится проспать весь день

Москва, 14 июля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что баскетбол является ее вторым любимым видом спорта после фигурного катания.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о главном страхе в жизни. По словам спортсменки, она не хотела бы проспать целый день.

«Проспать весь день», — ответила Туктамышева в программе «90 секунд челлендж» на Первом канале.

На сегодняшний день 24-летняя фигуристка продолжает подготовку к олимпийскому сезону. В минувшем сезоне она завоевала серебро на первенстве мира, стала победителем командного мирового первенства в составе национальной команды страны, а также одержала победу на этапе серии Гран-при в Москве.

Ранее Туктамышева в студии «Матч ТВ» призналась, что хавбек сборной Бельгии Кевин де Брейне запомнился ей больше всех на чемпионате Европы. По ее словам, полузащитника в ходе турнира она называла «рыжиком».