Глава МВД Германии обвинил телеканал Russia Today в «недружественности»

Берлин, 14 июля. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал пропагандой работу телеканала Russia Today.

Как считает немецкий чиновник, телеканал «действует недружественно» в отношении Германии. Силовик сказал об этом, когда рассуждал об обеспечении безопасности на выборах в бундестаг.

«Я не друг Russia Today. Но это пропаганда, и это каждый может видеть», — высказался Зеехофер на пресс-конференции в Берлине.

Ранее аналогичное обвинение допустил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Днем ранее Минобороны ФРГ привел в работу свой «космический штаб», который будет анализировать спутниковую информацию, отслеживать угрозы и активности других государств в космосе. Все операции будут носить исключительно оборонительный характер, уточнили в ведомстве.